TUS Glane springt wieder auf Platz 2 der Kreisliga

Der TUS Glane löste seine Pflichtaufgabe gegen den Neuling SV Kosova erwartungsgemäß souverän und siegte mit 5:0 Toren. Marco Rubino hatte den Gastgeber Mitte der ersten Halbzeit in Führung gebracht die Mathias Redder kurz vor der Pause auf 2:0 ausbaute. Mamadou Faye erhöhte nach der Pause auf 3:0 für den TUS Glane, bevor der dreifache Torschütze Mathias Redder per Strafstoß-Doppelpack das Ergebnis auf 5:0 stellte. Die Gäste schwächten sich in der Schlußphase selbst durch ein gelb-rote Karte gegen Fatjon Krasniqi.