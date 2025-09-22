Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Martin Lührmann
TUS Glane springt wieder auf Platz 2 der Kreisliga
In der Kreisliga Osnabrück traf der TUS Glane auf den noch punktlosen Aufsteiger SV Kosova.
Der TUS Glane löste seine Pflichtaufgabe gegen den Neuling SV Kosova erwartungsgemäß souverän und siegte mit 5:0 Toren. Marco Rubino hatte den Gastgeber Mitte der ersten Halbzeit in Führung gebracht die Mathias Redder kurz vor der Pause auf 2:0 ausbaute. Mamadou Faye erhöhte nach der Pause auf 3:0 für den TUS Glane, bevor der dreifache Torschütze Mathias Redder per Strafstoß-Doppelpack das Ergebnis auf 5:0 stellte. Die Gäste schwächten sich in der Schlußphase selbst durch ein gelb-rote Karte gegen Fatjon Krasniqi.
Drei Tore für den TUS Glane - Mathias Redder – Foto: Fupa
"Wir haben heute mit einer mäßigen Leistung einen 5:0-Pflichtsieg eingefahren. Wir freuen uns nun auf die kommenden Aufgaben am Mittwoch gegen RW Sutthausen und am nächsten Freitag in Buer," sagte uns Trainer Frank Rethmann nach dem Spiel.