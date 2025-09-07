TUS Glane springt auf Platz 2 - SC Lüstringen gewinnt 3 x in Folge

Ballsport Eversburg zeigt zu viele Schwächen in der Defensive und unterlag dem VFL Kloster Oesede glatt mit 0:6 Toren. RW Sutthausen musste sich nach vielen Fehlern in der Defensive mit einen 3:3 gegen SF Schledehausen zufrieden geben. Der SC Lüstringen gewann sein viertes Spiel in Folge und konnte Blickkontakt zur Tabellenspitze herstellen.

In der Kreiliga zeigte der TUS Glane eine Glanzleistung und fegte Spvg Niedermark mit 5:0 vom Platz. Der SV Hellern zeigte von der Pleite in Hilter gut erholt und gewann gegen den VFR Voxtrup II mit 3:0. Der BSV Holzhausen zeigte Schwächen in der Defensive und gab den beim Stand von 3:1 sicher geglaubten Sieg gegen SuS Buer noch aus der Hand.

Mit zwei schnellen Toren in den Anfangsminuten hatte der TUS Glane den Gästen früh den Stecker gezogen. Mit zwei Toren von Mahtis Redder und einem Treffer Marco Rubino baute der Gastgeber die Führung aus und führte nach einer Stunde Spielzeit bereits mit 5:0 Toren. Die unnötige gelb-rote Karte ggen Mamadou Faye hatten keinen Einfluß auf das weitere Spielgeschehen.

"Wir liegen durch die ersten beiden Torchancen bereits nach 6 Minuten 2:0 in Führung. In eine kleine Druckphase der Niedermark machen wir dann den dritten Treffer. In der zweiten Halbzeit können wir erneut zwei schnelle Tore erzielen. Damit war das Spiel dann frühzeitig entschieden. Insgesamt waren wir dem Gegner fast über die gesamte Spielzeit deutlich überlegen,“ sagte uns Trainer Frank Rethmann (TUS Glane).

SV Hellern - VFR Voxtrup II 3:0 (1:0)

"Nach dem letzten Spiel, in dem ich mit unserer Defensivarbeit noch völlig unzufrieden war, haben wir heute eine deutliche Leistungssteigerung gezeigt und das Spiel verdient mit 3:0 gewonnen. Besonders in der Defensive haben wir heute stabil und konzentriert agiert. Jetzt liegt der Fokus auf der bevorstehenden Trainingswoche, in der wir uns gezielt auf das Spiel gegen OSC und den kleinen Platz vorbereiten. Unser Ziel bleibt es, auch dort die nächsten drei Punkte zu holen und weiterhin oben mitzuspielen,“ sagte uns Coach Felix Zimmermann (SV Hellern).

"Eine verdiente Niederlage heute. Hellern war griffiger und hatte heute eine bessere Körpersprache als wir und wollte es mehr. Ein Dämpfer für uns und müssen jetzt reagieren und mehr an den Tag legen um Punkte einzufahren,“ meinte Trainer Hubo Sobral (VFR Voxtrup II).

BSV Holzhausen - SuS Buer 3:3 (2:1)

Wir gehen früh durch einen Fehler direkt in Rückstand. Drehen diesen dann vor der Halbzeit. Buer schießt dann mit dem nächsten Angriff den Anschlusstreffer. Danach müssen wir es mit dem Elfmeter klarmachen. Verschießen aber und lassen uns noch einen dummen Treffer reinlegen, was uns am Ende des Tages zwei Punkte unnötig kostet,“ war Trainer Michael Brand (BSV Holzhausen) alles andere als zufrieden mit dem Spielverlauf.

Ballsport Eversburg - VFL Kloster Oesede 0:6 (0:3)

"Wir haben zum Anfang beider Halbzeiten die besseren Chancen und verschenken das Spiel dann zweimal binnen weniger als 10 Minuten mit je drei Gegentoren. Wenn du nicht konsequent über 90 Minuten an deiner Ordnung festhältst und dich dann teilweise so verlierst wie wir heute, dann bedanken sich die Gegner,“ meinte Yannick Kaiser (Ballsport).

RW Sutthausen - SF Schledehausen 3:3 (2:2)

Den Schledehauser Angreifer Rouven Mathew bekam die Sutthausener Abwehr nicht in Griff. Mit seinen zwei Toren kurz nach dem Anpfiff und einem Treffer direkt nach Wiederanpfiff brachte er die Gäste jeweils in Führung. Jan-Luis Zündorf sorgte in der 70. Minute in Überzahl für den gerechten Ausgleichstreffer, nachdem Lars Grothaus kurz vor dem Pausenpfiff eine gelb-rote Karte kassierte.

Rouven Mathew traf 3 x für SF Schledehausen – Foto: Fupa

"Wir haben es heute nicht annähernd geschafft unser Spiel durchzuziehen. Viel zu viele einfache Fehler, so schenken wir Schledehausen die Tore und die nehmen nicht unverdient den Punkt mit,“ meinte Jonas Vierhaus - der nach einer Verletzung eine kurze Zwischenstation im Krankenhaus machte - und uns nach der Behandlung sein Statement lieferte.

TV Bohmte - Spvg Fürstenau 4:0 (4:0)

"Durch die schnelle Führung haben wir gut ins Spiel gefunden und uns die Sicherheit für den weiteren Verlauf geholt. Die 4:0 Hz Führung war definitiv verdient. In der 2. Hz haben wieder dann leider 1-2 Gänge zurückgeschaltet. Insgesamt ein verdienter Sieg,“ meinte Trainer Andreas Ackermann (TV Bohmte).

SC Lüstringen - OSC 3:1 (0:0)

An diesem besonderen Spieltag mit traurigen Anlass für Trainer Derek Cooper geriet das Ergebnis von 3:1 für den SC Lüstringen absolut in den Hintergrund.

Es gibt Momente im Leben die das sportliche in die zweite Reihe schieben. Heute möchte ich mich gar nicht direkt über das spiel äußern sondern über das drumherum. Ich möchte mich speziell bei Can als Trainer aber auch beim gesamten Verein vom SC Lüstringen bedanken. So viel Liebe wie mir heute und in den letzten Tagen entgegengebracht wurde hat mich schier überwältigt. Als Can von meinem Schicksalsschlag erfahren hat, hat er mich umgehend kontaktiert, hat mir sein Beileid ausgesprochen und hat mir sofort angeboten das spiel zu verlegen wenn ich mich nicht in der Lage fühle mein Team vernünftig vorzubereiten und zu coachen, das zeigt Charakter und hat mich sehr berührt, zudem dann heute noch die die Anteilnahme aller. Des weiteren möchte ich meiner Mannschaft danken, für die letzten Tage, sie waren in einer schweren Phase für mich da, haben mich entlastet und unterstützt. Heute zu spielen war für alle unter den Voraussetzungen nicht einfach, dafür haben meine Jungs es trotzdem gut gemeistert auch wenn am Ende nichts zählbares dabei rumgekommen ist. Danke Can, danke SC Lüstringen und danke an meine OSC-Familie.