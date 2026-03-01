TUS Glane siegt am Barrenteich

Fupa - Archiv-Foto -. – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

In der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - gewann der viertplatzierte TUS Glane bei Ballsport Eversburg durch drei Tore von Mathis Redder mit 3:1 und brachte sich in eine gute Ausgangssituation für eine erfolgreiche Aufholjagd.

Mathis Redder brachte die Gäste nach einer Viertelstunde mit 0:1 in Führung. Timo Bußmann gelang nach einer halben Stunde Spielzeit der 1:1-Ausgleich. Mit einem verwandelten Strafstoß gelang Mathis Redder Mitte der zweiten Halbzeit die erneute Führung. Mit seinem dritten Treffer zum 1:3 in der Nachspielzeit machte Mathis Redder den Deckel auf das Spiel.

"Auf dem schwer bespielbaren Rasenplatz am Barenteich kommen wir zunächst gut ins Spiel und gehen mit der dritten klaren Torchance verdient in Führung. Danach wirken wir mehrfach etwas unkonzentriert und kassieren nach einem eigentlich harmlosen Freistoß das 1 : 1.

Nach der Pause entwickelt sich ein zerfahrenes Spiel. Durch viele Foulspiele kommt kaum Spielfluss auf. Nachdem Führungstreffer haben wir mehrfach die Möglichkeit das Spiel vorzuentscheiden. So hat kurz vor Schluss Ballsport noch Chance zum Ausgleich. Mit dem dritten Treffer von Mathis Redder ist das Spiel durch," meinte Trainer Frank Rethmann (TUS Glane) nach dem Spiel.

"Wir haben heute eine gemischte Truppe aus erster und zweiter Mannschaft gehabt. Zu allem Überfluss musste ich selbst wegen einer Verletzung nach 30 Minuten rein.

Wir haben alles reingehauen, das Spiel stand lange 1:1 - trotz des Rückschlags durch einen 11m kommen wir auf Chancen zum erneuten Ausgleich. Hat am Ende leider nicht gereicht - für uns geht es trotzdem weiter und in den nächsten Wochen werden wir auch wieder punkten," sagte uns Trainer Yannik Kaiser (Ballsport Eversburg).