TUS Glane sichert sich Sieg gegen TV Wellingholzhausen

Mathis Redder machte mit seinem Tor den Deckel auf die Partie – Foto: Fupa

Nach vielen vergebenen Möglichkeiten vor der Pause überschlugen nach dem Seitenwechsel die Ereignisse. Mit seinem neunten Saisontor brachte Malte Kemper den TUS Glane direkt nach Wiederanpfiff in Führung, die Florian Brinkmann fast postwendend egalisieren konnte. Nur drei Minuten später brachte Carlo Twyrdy den Gastgeber erneut in Führung, die Mathias Redder in der 70. Spielminute auf 3:1 ausbaute. In der hektischen Schlußphase brachte ein verwandelter Foulelfmeter durch Gino Mistretta auf die Gäste auf 2:3 heran. Am Ende brachte Glane die knappe Führung über die Zeit und freute sich über einen verdienten Dreier, mit dem zumindest der Blickkontakt zu den Aufstiegsplätzen wieder hergestellt ist.

"Wir haben es heute leider versäumt unsere Tore zu machen. Wir müssen aufgrund der Spielanteile und Torchancen einfach deutlicher als 3:2 gewinnen und früher für klare Verhältnisse sorgen. Leider haben wir den Gegner durch Fahrlässigkeit im Spiel gehalten. Trotzdem freuen wir uns natürlich über den Sieg,“ sagte uns Trainer Frank Rethmann (TUS Glane) nach dem Spiel.

"Mit einem stark ersatzgeschwächten Kader treten wir heute beim TUS Glane an. Trotz der personellen Engpässe wollen wir an die gute Trainingseinheit vom gestrigen Abend anknüpfen und alles daransetzen, auch in diesem Spiel Punkte mitzunehmen. Der volle Fokus liegt zwar auf der Partie am Sonntag, doch wir werden heute alles geben, um das Beste herauszuholen,“ sagte uns vor dem Spiel Trainer Florian Vornholt (TV Wellingholzhausen).

Die nächsten Spiele:

TUS Glane spielt am Sonntag den 12.01.2025 um 13.00 Uhr beim VFR Voxtrup II.

Der TV Wellingholzhausen steht vor einer englischen Woche und spielt am Sonntag 05.10.2025 um 15.00 Uhr die prestigeträchtige Derby gegen den SuS Buer und am kommenden Donnerstag um 19.30 das wichtiges Kellerduell gegen Ballsport Eversburg.