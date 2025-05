TUS Glane macht Kampf um Relegation wieder spannend

"Die ersten 25 Minuten waren ausgeglichen ohne zwingende Torabschlüsse. Gegen Ende der 1. Halbzeit hatten wir einige gute Situationen und können den Führungstreffer erzielen. Die zweite Halbzeit beginnt mit zwei guten Klosteraner Angriffen. Danach wurde das Spiel zunehmend unansehnlicher. Viele kleine Fouls, wenig Spielfluss. Die Schlussphase wurde dann hektisch. Aus dem Spiel standen wir gut. Bei mehreren hohen Bällen nach Standards lag der Ausgleich in der Luft. Am Ende haben wir mit hohem Aufwand unser Tor sauber gehalten," sagte uns Trainer Frank Rethmann (TUS Glane).

In der hektischen Schlußphase sah Dennis Stoffel (VFL) die rote Karte wegen einer Notbremse. In der Nachspielzeit kassierte zunächst Mamadou Faye vom TUS Glane eine gelbe Karte und eine Minute später die gelb/rote Karte. TUS Glane verteidigte die knappe Führung mit Glück und Geschick über die Zeit und sicherte sich einen wichtigen Sieg.

"Kein schön anzusehendes Spiel heute an der Waldbühne.

Wir selber finden im Gegensatz zu den letzten Wochen leider über die gesamte Spielzeit nicht wirklich ins Spiel. Glane nutzt eine ihrer wenigen Möglichkeiten zur Halbzeitführung und bringt die Führung dann in zweiten Halbzeit über die Zeit. Trotz weiterhin wenig Spielfluss bekommen wir zum Ende noch zwei oder drei gute Chancen auf den Ausgleich. Der fiel dann leider nicht mehr. Mund abputzen und nächste Woche in Hellern wieder besser machen," lautet das Fazit von Bernhard Bernhard Leuschner (VFL).