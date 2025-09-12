TUS Glane erwartet Top-Team TUS Hilter

Am Sonntag kommt es zum Hit in der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - zwischen dem Tabellenführer TUS Hilter und dem Tabellenzweiten TUS Glane. Alle Spiele der Liga in der nachfolgenden Übersicht.

Sieben Spiele und sieben Siege. Der TUS Hilter spielt aktuell eine perfekte Saison. Am Sonntag kommt der starke Tabellenzweite TUS Glane. Da muß Trainer Patrick van der Sanden und seine Team alles abrufen, um die tolle Siegesserie vor großer Zuschauerkulisse fortzusetzen. TUS Glane kommt mit der Empfehlung eines verdienten 5:0-Kantersieges gegen die Spvg Niedermark zum Spitzenspiel nach Hilter.

Die Schießbude der vergangenen Saison ist nicht wieder zu erkennen. Der SC Lüstringen ist mit nur einem einzigen Punkt und einem desaströsen Torverhältnis aus der Bezirksliga abgestiegen. Der Neuaufbau in der laufenden Saison war zunächst holperig, aber vier Siege aus den letzten vier Spielen machen Hoffnung auf einen erfolgreichen Neustart des SC Lüstringen. Bereits am Freitag ist die Mannschaft von Trainer Can Özalp beim SF Schledehausen zu Gast. Mit einem Sieg und gleichzeitigen Punktverlust der Konkurrenz ist ein Sprung auf den zweiten Tabellenplatz möglich.

VFR Voxtrup II - VFL Kloster Oesede So. 13.00 Uhr

Nach der 0:3-Niederlage beim SV Hellern wird die Aufgabe des VFR Voxtrup II gegen den Meisterschaftsanwärter VFL Kloster Oesede nicht leichter. Alles andere als ein Erfolg der Gäste würde in der aktuellen Situation überraschen. Aber beide Teams sind gefordert zu punkten. Die Gäste um den Anschluß an die Spitzenteams zu halten und der Gastgeber um bei fünf Absteigern nicht frühzeitig im Tabellenkeller festzusitzen.

OSC - SV Hellern So. 15.30 Uhr - Fupa-Livesticker -

Der SV Hellern hat im Nachbarschaftsduell beim OSC eine schwere Aufgabe zu lösen. Im Derby ist alles möglich. Beide Mannschaften können viel mehr als es der aktuelle Tabellenstand aussagt. Der SV Hellern belegt Platz fünf und der OSC liegt sogar knapp unter dem Strich. Beide Teams sind gefordert um ihre Möglichkeiten auszuschöpfen. Der OSC will eine Saison im Abstiegskampf verhindern, der SV Hellern will seine Chancen im Kampf um den Aufstieg verbessern.

SV Kosova - SV Bad Rothenfelde So. 14.00 Uhr - Fupa-Liveticker -

Im Aufsteigerduell will der bisher noch punktlose SV Kosova unbedingt die ersten Punkte einfahren. Das wird nicht einfach. Der SV Bad Rothenfelde II spielt eine starke Saison auf Aufsteiger und belegt mit zehn Punkten einen beachtlichen sechsten Tabellenplatz. Großen Anteil an dem bisherigen guten Saisonverlauf hat sicher der sechsfache Torjäger Jonas Piwecki.

Spvg Niedermark - TV Wellingholzhausen So. 15.00 Uhr

Der TV Wellingholzhausen meldete sich mit einem 3:0-Erfolg gegen SV Viktoria Gesmold zurück. Zuvor war das Team in vier Spielen einschließlich Pokalauftritt ohne Tor und Punkt geblieben. Die Spvg Niedermark kassierte letzte Woche eine bittere 0:5-Klatsche beim TUS Glane nachdem die Mannschaft von Trainer Ulf Serke wenige Tage zuvor den VFL Kloster Oesede bei 2:1-Sieg überraschte. Beide Mannschaften stehen knapp über dem Strich. Der Ausgang der Partie ist offen.