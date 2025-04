TUS Glane ergattert einen Punkt beim Topteam

Eine gerechte Punkteteilung. Beide Mannschaften haben taktisch und diszipliniert verteidigt. Leider haben wir es in 90 Minuten nicht geschafft, mehr als zwei oder drei Möglichkeiten heraus zu spielen. Beide Mannschaften hatten in 90 Minuten nur eine richtig gute Möglichkeit. Für unsere Ansprüche war diese Leistung nicht ausreichend. Jetzt liegt der Fokus auf das Pokalhalbfinale und auf die Partie in Hellern,“ lautete das Fazit von Trainer Thomas Falke (TSV Riemsloh). "Beide Mannschaften haben sich fast über die gesamte Spielzeit neutralisiert. Aus dem Spiel heraus hatten beide Mannschaften jeweils nur eine gute Torchance. Das 0:0 geht daher in Ordnung,“ sagte uns Coach Frank Rethmann (TUS Glane).