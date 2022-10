TuS Gerresheim will Heimserie ausbauen Der TuS Gerresheim ist zuhause eine Macht.

Zu Hause hui, auswärts pfui – so in etwa liest sich die bisherige Saisonbilanz des Bezirksligisten TuS Gerresheim. Nach der ärgerlichen 0:2-Niederlage beim VfL Jüchen-Garzweiler kann die Mannschaft von Harald Becker und Issam-Eddine Haj Haddou bereits am Freitagabend zumindest weiter an ihrer Erfolgsbilanz auf eigenem Platz arbeiten.