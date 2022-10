TuS Gerresheim verliert beim Spitzenreiter In der Bezirksliga bleibt Jüchen oben, gefolgt vom TSV Eller 04, der Urdenbach mit 1:0 schlägt.

Enttäuscht traten die Bezirksliga-Fußballer des TuS Gerresheim am Sonntagnachmittag die Heimreise vom Auswärtsspiel beim VfL Jüchen-Garzweiler an. Nach gutem Beginn musste sich die Mannschaft von Trainer Harald Becker dem Spitzenreiter letztlich verdient mit 0:2 geschlagen geben und liegt nun schon neun Zähler hinter dem VfL. „Wir sind nach der Pause aus unerklärlichen Gründen von unserem Matchplan abgekommen und haben nichts mehr für das Spiel getan“, ärgerte sich Becker nach Spielschluss.

Nach dem Wiederanpfiff griff beim TuS dann aber nicht mehr ein Rädchen in das andere. Ahmeti bestrafte das ungestüme Abwehrverhalten mit dem 0:1. Nachdem Timo Ziegler kurz darauf freistehend den möglichen Ausgleich vergab, war wieder Ahmeti zur Stelle. Bei einem Kopfball von Jan-Eric Heydn hatten die Gäste dann noch einmal den Torschrei auf den Lippen. Doch aus Sicht des Schiedsrichters hatte der Ball nicht die Torlinie überquert.

Auf einen Gerresheimer Sieghatte insgeheim auch der TSV Eller 04 gehofft, der so näher an die Tabellenspitze herangerückt wäre. So bleibt es für das Team von Trainer Kerima Kara trotz eines 1:0-Siegs über den TSV Urdenbach bei fünf Punkten Rückstand auf Jüchen-Garzweiler. „Wir haben heute den Kampf angenommen und eine klasse Mannschaftsleistung abgeliefert“, sagte Kara nach den 90 Minuten zufrieden.

Diese krönte Hiromasa Inoue, der einen Angriff über Anas El-Rifai und Tim Kasparek mit einem Schuss in den Torwinkel abschloss. „Das war ein mustergültiger Konter“, lobte der TSV-Coach. Sein Gegenüber Mike Kütbach sprach unterdessen von einer unglücklichen Niederlage für seine Mannschaft: „Wir haben erst nichts ins Spiel gefunden und später auch kein Spielglück gehabt.“