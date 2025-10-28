TuS Gerresheim und Türkgücü Ratingen dominieren Elf der Woche

Dreimal der TuS Gerresheim, dreimal Türkgücü Ratingen, der VfL Benrath doppelt und je einmal sind der TSV Urdenbach, die Sportfreunde Gerresheim sowie Rot-Weiß Lintorf in der Elf der Woche der Kreisliga A Düsseldorf vertreten. Diese Spieler haben es geschafft.

Die Kreisliga A Düsseldorf hat ein neues Gesicht an der Seitenlinie. Türkgücü Ratingen hat rund zwei Wochen nach der Trennung von Engin Kum einen neuen Trainer präsentiert. der Auftakt ist Thorsten Ridder dabei geglückt. Gegen Schwarz-Weiß Düsseldorf holte die Mannschaft des 56-Jährigen einen klaren 4:0-Erfolg. Spitzenreiter SC Unterbach bezwang das Schlusslicht vom SC West, die Sportfreunde Gerresheim bejubelten einen Kantersieg.

Der SC Unterbach zieht auch nach dem elften Spieltag in der Liga weiter einsam seine Kreise an der Tabellenspitze. Am Sonntag fuhr die Mannschaft einen ungefährdeten 3:0-Sieg beim Tabellenletzten SC West ein, der damit immer weiter in die Krise schlittert. Tore ließen zwischen beiden Mannschaften aber zunächst auf sich warten. Erst kurz vor der Pause markierte Ognjen Vucic das 1:0 für die Gastgeber (45.). Auch nach dem Seitenwechsel verteidigte West mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln, wodurch sich ein echtes Geduldsspiel für die Unterbacher Offensive entwickelte. Die schlug erst in der Schlussphase noch einmal doppelt zu. Jannik Behrens (90.) und Till Arne Consilius (90.+2) sorgten für den 3:0-Endstand.

In Torlaune präsentierten sich derweil die Sportfreunde Gerresheim, die ihre Verfolgerrolle eindrucksvoll untermauerten. Beim ASV Tiefenbroich stand nach 90 Minuten ein klarer 7:0-Kantersieg fest. Besonders Yassir Daou erwischte mit drei Torerfolgen einen richtig guten Tag. Nachdem er sein Team zunächst mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße gebracht hatte (10./45.), legte er nach dem Seitenwechsel das zwischenzeitliche 4:0 nach (58.). Insgesamt fünf Tore fielen nach der Pause. Neben Daou trafen Walid El Kadiri (46.), Faouzi El Makadmi (62./89.) sowie Tayfun Uzunlar (71.).

Im Tabellenkeller gab es einen weiteren Rückschlag für die Reserve des DSC 99, die beim FC Bosporus mit 1:3 das Nachsehen hatte. Wichtige Punkte holte allerdings Rot-Weiß Lintorf. Mit 4:1 konnte der FC Büderich II bezwungen werden. Der Abstand zum rettenden Ufer verkürzte sich jedoch nicht, da auch der TSV Urdenbach beim 2:0 gegen den KSC Tesla dreifach punktete.