Die Trainersuche beim TuS Gerresheim ist auf der Zielgeraden. – Foto: Dennis Kemmerling

TuS Gerresheim: Trainersuche ist fast abgeschlossen Bezirksliga, Gruppe 1: Da die künftige Liga noch nicht feststeht, soll der Trainer unabhängig von der Spielklasse zusagen.

Beim Bezirksligisten TuS Gerresheim bleiben in diesen Tagen einige Fragen offen. Die Suche nach einem Nachfolger für den langjährigen Coach Harald Becker, der seinen Trainerstuhl am Saisonende räumen wird, läuft auf Hochtouren. Zudem ist noch gar nicht klar, in welcher Spielklasse der neue Übungsleiter dann an der Seitenlinie stehen wird. Bei bereits sieben Punkten Rückstand auf den rettenden Rang 15 deutet aktuell einiges auf einen Abstieg in die Kreisliga A hin.

Hoffnung auf Ligaverbleib bleibt Doch die Hoffnung hat man an der Heyestraße bei elf ausstehenden Partien noch lange nicht aufgegeben. „Die Spiele gegen die direkten Konkurrenten kommen jetzt. Da können und müssen wir Boden gut machen“, erklärt der Sportliche Leiter Michele Stupnanek. Für den TuS Gerresheim stehen also nun tatsächlich die sogenannten Wochen der Wahrheit an. Aus den Partien gegen den SSV Berghausen (13. Platz), SC Düsseldorf-West (18.), HSV Langenfeld (16.) und Ratingen 04/19 II (14.) müssen wohl schon mindestens neun Punkte her, wenn die Lilanen tatsächlich noch Ansprüche auf den Klassenerhalt in der Bezirksliga anmelden will. Eine Aufgabe, die nicht unlösbar erscheint, die aber eine gewisse Konstanz erfordert, welche Gerresheim bislang vermissen lässt.

In der Zwischenzeit will Stupnanek zumindest schon einmal die Trainerfrage geklärt haben. „Die Gespräche laufen. Wir hoffen, schon bald etwas verkünden zu können. Fakt ist, dass der neue Trainer unabhängig von der Liga zusagt“, betont der Funktionär, der genaue Vorstellungen vom Profil des neuen Chefs an der Gerresheimer Seitenlinie hat. „Wir suchen keinen reinen Motivator, sondern jemanden, der dafürsteht, anständigen Fußball spielen zu lassen und über ein gutes Netzwerk verfügt. Denn der eingeleitete Prozess, die Mannschaft zu verjüngen, ist noch nicht abgeschlossen“, hält Stupnanek fest. Leistungen gegen Topteams lassen hoffen