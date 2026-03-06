TuS Gerresheim setzt auf neue Köpfe Sportlich tritt der Bezirksliga-Absteiger auf der Stelle, doch hinter den Kulissen hat sich beim TuS Gerresheim einiges getan. Mit Oliver Zwiebler übernimmt ein bekanntes Gesicht die Abteilungsleitung. Auch gibt es einen neuen Trainer. von Marcus Giesenfeld · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Beim TuS Gerresheim gibt es Veränderungen. – Foto: Dennis Kemmerling

Richtig voran will es beim TuS Gerresheim mit der ersten Mannschaft in der Kreisliga A derzeit nicht gehen. Auf das verheißungsvolle 1:1 zum Rückrundenstart im Derby gegen die Sportfreunde Gerresheim folgten für den Bezirksliga-Absteiger in diesem Kalenderjahr bislang ein weiteres Unentschieden und zwei Niederlagen. Die Folge: Der TuS dümpelt auf Rang 13 im grauen Tabellenmittelfeld herum.

Deutlich mehr Dynamik kam an der Heystraße dafür nun abseits des Fußballfeldes auf. Die turnusmäßige Neuwahl der Abteilungsleitung brachte diverse Veränderungen mit sich. An der Spitze der Fußballabteilung steht nun Oliver Zwiebler als Nachfolger von Sascha Kicklitz. Zwiebler, der Sohn der kürzlich 90 Jahre alt gewordenen Trainer-Ikone Alfred „Freddy“ Zwiebler, ist mit den Strukturen beim TuS bestens vertraut. „Ich stand hier unter anderem acht Jahre lang als Trainer an der Seitenlinie. Nun möchte ich dem Verein in anderer Rolle etwas zurückgeben“, sagt Zwiebler. Ihm zur Seite stehen künftig der ehemalige Jugendleiter von Ratingen 04/19, Dominic Geier, als Geschäftsführer Sport und Kassierer James Anderson. Flankiert wird das Trio von Enrico Kowski als „Ressortleiter Fußball“ sowie Jugendleiter Martin Koch. „Ich denke, auf der Ebene sind wir nunsehr gut aufgestellt. Wir haben einiges zu tun, aber die Arbeit macht auch Spaß“, betont Zwiebler.