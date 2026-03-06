TuS Gerresheim setzt auf neue Köpfe

Richtig voran will es beim TuS Gerresheim mit der ersten Mannschaft in der Kreisliga A derzeit nicht gehen. Auf das verheißungsvolle 1:1 zum Rückrundenstart im Derby gegen die Sportfreunde Gerresheim folgten für den Bezirksliga-Absteiger in diesem Kalenderjahr bislang ein weiteres Unentschieden und zwei Niederlagen. Die Folge: Der TuS dümpelt auf Rang 13 im grauen Tabellenmittelfeld herum.
Deutlich mehr Dynamik kam an der Heystraße dafür nun abseits des Fußballfeldes auf. Die turnusmäßige Neuwahl der Abteilungsleitung brachte diverse Veränderungen mit sich. An der Spitze der Fußballabteilung steht nun Oliver Zwiebler als Nachfolger von Sascha Kicklitz. Zwiebler, der Sohn der kürzlich 90 Jahre alt gewordenen Trainer-Ikone Alfred „Freddy“ Zwiebler, ist mit den Strukturen beim TuS bestens vertraut. „Ich stand hier unter anderem acht Jahre lang als Trainer an der Seitenlinie. Nun möchte ich dem Verein in anderer Rolle etwas zurückgeben“, sagt Zwiebler.
Ihm zur Seite stehen künftig der ehemalige Jugendleiter von Ratingen 04/19, Dominic Geier, als Geschäftsführer Sport und Kassierer James Anderson. Flankiert wird das Trio von Enrico Kowski als „Ressortleiter Fußball“ sowie Jugendleiter Martin Koch. „Ich denke, auf der Ebene sind wir nunsehr gut aufgestellt. Wir haben einiges zu tun, aber die Arbeit macht auch Spaß“, betont Zwiebler.
Offenbar keinen Spaß mehr an ihren Aufgaben hatten hingegen der Sportliche Leiter Michele Stupnanek und Trainer Michael Worbertz. Stupnanek legte sein Amt unmittelbar nach den Neuwahlen nieder. Ihm folgte Worbertz, der, so war zu hören – aufgrund der mäßigen Trainingsbeteiligung für sich keine Zukunft mehr in Gerresheim sah. Gemeinsam mit Ralf Schüler, der dem Klub zumindest noch bis zum Saisonende als Sportlicher Leiter erhalten bleiben wird, erarbeitete Zwiebler in kürzester Zeit eine interne Lösung für die Trainerbank. Dem bisherigen Co-Trainer Daniel Hummler steht nun neben dem langjährigen Kapitän Andre Lautermann mit Alexander Lederer ein weiterer verdienter TuS-Spieler als gleichberechtigter Coach zur Seite.
„Die Jungs sind in der Mannschaft anerkannt und kennen sich im Verein aus. Ihre Aufgabe ist es nun, erst einmal wieder Ruhe rein zu bekommen“, sagt der neue Abteilungsleiter. Das Engagement des Trios ist zunächst einmal bis zum Saisonende befristet. Das gibt der neuen Abteilungsleitung Zeit, um sich Gedanken über die Zukunft zu machen. Diese liegt mit großer Wahrscheinlichkeit auch über das Saisonende hinaus in der Kreisliga A. Denn auch wenn es sportlich aktuell nicht voran geht, dürfte TuS Gerresheim bei zwölf Zählern Vorsprung auf die bedrohliche Zone nicht mehr ernsthaft in Abstiegsgefahr geraten.