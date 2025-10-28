TuS Geretsried will Überraschung gegen TSV 1860 U21 schaffen

Nach dem klaren 5:0 gegen Hauzenberg fiebert Geretsried dem Nachholspiel gegen die U21 von 1860 München entgegen - ein Duell zweier ähnlich veranlagter Teams.

Gemessen am Ausschlag des Vorfreudepegels bestreiten die Bayernliga-Fußballer des TuS Geretsried an diesem Mittwochabend das Spiel des Jahres: Beim TSV 1860 München wird die am zweiten Spieltag wegen Starkregens abgebrochene Partie gegen die U 21 der Löwen nachgeholt. Anpfiff ist um 19 Uhr, der Eintritt ist laut Mitteilung der 60er aufgrund des damaligen Spielabbruchs kostenlos.

Seither fiebern sie in Geretsried dem Nachholspiel entgegen, denn der knapp 70 Minuten währende Auftritt am 60er-Trainingsgelände an der Grünwalder Straße hatte es in sich und weckte Lust auf mehr. „Ja, das war ein sehr hohes Niveau“, erinnert sich Daniel Dittmann gerne an die Partie Ende Juli. Zwar führten die Gastgeber bei Abbruch mit 1:0, aber nach dem Spielverlauf war das Ende völlig offen. „Wir hatten auch unsere Möglichkeiten“, meint der TuS-Trainer, der im zweiten Anlauf einen ähnlichen Schlagabtausch erwartet. „Wenn zwei Mannschaften mit einer ähnlichen Spielidee, mit offensiven Gedanken auf dem Platz sind, kommt immer ein schönes Spiel heraus.“

TuS Geretsried will Überraschung gegen TSV 1860

Inzwischen ist einige Zeit vergangen und die aktuelle Entwicklung bei der Münchner U 21 sieht Daniel Dittmann skeptisch. „Das bedeutet nichts Gutes für uns“, erklärt der TuS-Coach mit Blick auf die jüngsten Pleiten. Die Niederlagen bei Aufsteiger FC Sturm Hauzenberg (0:1) und daheim gegen den TSV Nördlingen (2:3) kosteten das Team von Trainer Alper Kayabunar die Tabellenführung, die sie sich vermutlich mit einem Erfolg im Nachholspiel zurückholen wollen. „Die sind sicher top motiviert und werden gegen uns Frust ablassen wollen. Und unter der Woche weißt Du auch nicht, wer eventuell runterkommt“, mag Dittmann nicht ausschließen, dass sich die Gastgeber mit Spielern aus dem Drittligakader verstärken.

„Aber wir werden mit viel Energie und Emotion dran gehen“, verspricht er ordentliche Gegenwehr. Wobei den Gästen das Erfolgserlebnis des 5:0-Sieges gegen Sturm Hauzenberg vom Wochenende einen zusätzlichen Schub gibt. Die Spiele gegen Schalding-Heining (0:5) und Kirchanschöring (2:4) „waren Ausrutscher, ansonsten hat die Leistung fast immer gestimmt“, zeigt sich Dittmann von der Qualität seiner Mannschaft, die nach Gegentoren die fünftbeste Defensive der Liga ist, überzeugt.

Aufstiegsesprit wiederentdecken

„Es ist wundervoll, dass wir jetzt auf 1860 treffen, wir wollen versuchen, wieder den Aufstiegsesprit einzubringen. Wir wollen weiter frech sein“, verspricht der TuS-Coach. „Wir werden das Spiel einfach genießen – da erwartet keiner etwas von uns, die Partie ist eine Chance.“