TuS Geretsried will gegen Aufsteiger Landsberg den Klassenerhalt sichern

Bei Belmin Idrizovic (2.v.re.) steht nach der Partie gegen Landsberg eine Nach-OP aufgrund seiner schweren Verletzung zu Saisonbeginn an, damit er zum Vorbereitungsstart wieder fit ist. – Foto: Rudi Stallein

Dem TuS fehlt nur noch ein Punkt zum sicheren Verbleib in der Bayernliga. Trainer Dittmann warnt vor dem Duell mit dem TSV Landsberg vor Leichtsinn.

Es mutet kurios an, aber Aufsteiger TuS Geretsried (10.) und der TSV Landsberg, aktuell Zweiter, lägen in der Tabelle ziemlich gleichauf, würde man nur die jeweils letzten sieben Spiele zugrunde legen. Vor dem Aufeinandertreffen am Freitag, 1. Mai, verbuchten beide Teams jeweils drei Siege und vier Unentschieden. Das lässt auf eine enge und spannende Partie im Isarau-Stadion (13 Uhr) hoffen.

Obgleich die Gäste dank des Geretsrieder 1:1 am Wochenende beim SV Kirchanschöring nicht mehr vom zweiten Platz verdrängt werden können und für die Regionalliga planen dürfen, rechnet Daniel Dittmann nicht mit Gastgeschenken. „Darauf zu spekulieren, wäre fatal“, betont der TuS-Coach. Den einen Punkt, den sein Team noch für den Verbleib in der Bayernliga benötigt, müssen seine Kicker schon selbst erarbeiten.

Auch wenn Landsberg definitiv aufgestiegen ist (weil der aktuelle Tabellenführer TSV 1860 München U 21 nicht aufsteigen darf, die Red.), gehe er „davon aus, dass sie noch Erster werden wollen“, sagt der Geretsrieder Trainer, der bei seiner persönlichen Abschiedstournee auf die Zielgerade einbiegt: Nur noch für drei Spiele steht er beim TuS in der Verantwortung – und mag sich da keine Blöße geben. Will heißen: Die Arbeit ist noch nicht getan. Und für wehmütige Gedanken und Gefühle ist noch kein Platz. „Wir sind noch voll im Geschäft. Es geht darum, auch rechnerisch den Klassenerhalt fix zu machen“, lautet Dittmanns Devise.

Die Chancen, dass das gegen das Team um Torjäger Maximilian Berwein, vor zehn Jahren noch selbst beim TuS Geretsried aktiv, gelingt, stehen so schlecht nicht. Auch dafür genügt ein Blick in die Statistik: Von vier Unentschieden nach der Winterpause leistete sich Landsberg drei auswärts bei den „Kellerkindern“ Sturm Hauzenberg (1:1), TSV Kottern (1:1) und Türkspor Augsburg (2:2). Zudem war die Dittmann-Truppe im Hinspiel nicht chancenlos. „Das war eines unserer besten Bayernligaspiele. Spielerisch auf sehr gutem Niveau – und man hat gesehen, wie eiskalt Landsberg sein kann“, erinnert sich der Geretsrieder Übungsleiter an das 1:2 durch Tore von Daniel Sgodzaj und Berwein sowie den Anschlusstreffer von Sebastian Schrills in der 90. Minute. „Summa summarum war da alles drin“, so Dittmann. Außer, dass sein Anspruch zu gewinnen nicht erfüllt worden war.

Deshalb habe er nichts dagegen, wenn beide Teams im Rückspiel ein ähnliches Niveau auf den Platz bringen. „Von der Art und Weise darf es gerne wieder so sein, wie im Hinspiel“, sagt der TuS-Trainer und ergänzt schmunzelnd: „Aber mit einem positiven Ergebnis für uns.“