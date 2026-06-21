TuS Geretsried unterliegt TSV Murnau 1:2 – Trainer Grelics fehlt die Athletik

19.06.2026, Tus Geretsried - TSV Murnau, GABRIEL FREIMUTH, Foto: Hans Lippert – Foto: Hans Lippert

Der Fußball-Bayernligist verliert sein erstes Vorbereitungsspiel gegen den TSV Murnau. Trainer Martin Grelics sieht vor allem im körperlichen Bereich großen Nachholbedarf.

Mit einer Pleite endete das Comeback von Martin Grelics als Cheftrainer des TuS Geretsried: 1:2 unterlag der Fußball-Bayernligist dem TSV Murnau – wie übrigens auch beim letzten Aufeinandertreffen im Isaraustadion, als es in der Landesliga Südost im Herbst 2024 noch um Punkte ging. Und wie damals gingen die Gastgeber auch dieses Mal mit 1:0 in Führung: Nathan Winkler erhielt den Ball auf der Achterposition, leitete mit einem Kontakt weiter zu David Luburic, dessen Flanke beförderte Gabriel Freimuth so weit über die Linie, dass der Unparteiische trotz des Klärungsversuchs eines Murnauer Abwehrspielers auf Tor entschied. Das perfekte Zusammenspiel der drei von vier in der Startelf eingesetzten TuS-Neuzugänge wertete Martin Grelics als eine positive Erkenntnis des ersten Vorbereitungsspiels.

Allerdings offenbarten sich auch postwendend Schwächen im Geretsrieder Abwehrverhalten. Unmittelbar nach der Führung brachte ein hoher Ball über die Abwehrkette Fabian Erhard ins Spiel, der das Leder perfekt annahm und allein vor TuS-Torhüter Lukas Günther auf 1:1 stellte. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit ein ähnliches Bild: Dieses Mal setzte ein flacher Pass durch die Schnittstelle Michael Moser in Szene. Erneut hatte der Schlussmann im Eins-gegen-Eins das Nachsehen. „Nach dem 1:2-Rückstand haben wir uns in der Pause vorgenommen, das Spiel deutlich mehr anzunehmen, das haben sie eigentlich positiv gelöst. Wir haben auch Chancen kreiert, aber es hat für ein Tor nicht ganz gereicht“, stellt Grelics fest, räumt jedoch im selben Atemzug ein: „Das Ergebnis spiegelt das Spiel gut wider.“

Insgesamt lautet sein Fazit: „Es war sehr erkenntnisreich. Wir können viel daraus lernen und herausziehen.“ Während Fehler im taktischen Verhalten angesichts der neu formierten Mannschaft „verzeihbar“ seien, sieht er im körperlichen Bereich einigen Nachholbedarf. „Athletisch sind wir noch nicht auf Stand, daran müssen wir ganz schnell arbeiten“, betont der TuS-Coach. Ebenso hat er offenbar hinsichtlich der Einstellung des einen oder anderen Aktiven Verbesserungspotenzial ausgemacht. An „der Haltung“ gelte es ebenfalls noch zu arbeiten. Wer in die Startelf möchte, müsse das auch zeigen. Zum augenblicklichen Stand der Vorbereitung sei er jedoch „relativ entspannt“, meint Martin Grelics, der abschließend Genesungswünsche und „gute Besserung“ an Murnaus Phillip Mühlbauer richtete. Der war mit einer womöglich schwereren Knieverletzung bereits nach 18 Minuten ausgewechselt und ins Krankenhaus gefahren worden. Grelics: „Das ist schon ein Wermutstropfen.“