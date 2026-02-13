TuS Geretsried: Training unter der Sonne Spaniens und spezieller Test Fußball Bayernliga von Rudi Stallein · Gestern, 17:15 Uhr · 0 Leser

Abflug nach Spanien: Die TuS-Fußballer bereiten sich im Süden auf die Bayernliga-Start nach der Winterpause vor. – Foto: rst

47 Spieler und Betreuer von Bayernligist Geretsried befinden sich im Trainingslager an der Costa Dorada. Die Anlage bietet Naturrasen, Wellness und liegt nah am Meer.

Unter besten Bedingungen bereiten sich die Fußballer des TuS Geretsried derzeit auf die Saisonfortsetzung vor. Insgesamt 47 Leute (Spieler aus Erster und Zweiter Mannschaft samt Trainern und Betreuern) stiegen am Dienstagmorgen am Münchner Airport in das Fliegzeug nach Barcelona. Von dort ging es ins etwa eine Autostunde südlich gelegene Cambrils Park Resort bei Tarragona. „Die Anlage ist ein Traum“, sagt Abteilungsleiter Ibro Filan, der den Geretsrieder Tross begleitet. Schattige Palmen säumen die Wege zwischen den kleinen, bunten Bungalows auf der weitläufigen Anlage, die über vier Natur- und sieben Kunstrasenplätze verfügt. Beste Bedingungen für entspannte Tage; trotz täglich zwei Trainingseinheiten kommt das Vergnügen laut Fußballchef Filan auch nicht zu kurz.