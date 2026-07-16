TuS Geretsried startet bei 1860 II: „Wollen nicht nur hinterlaufen“

TSV Grümwald - TuS Geretsried 2:1 (Testspiel): Keita Kawai (li.) und Robin Renger (re., beide TuS) gegen Daniel Leugner (Grünwald). Foto: Rudi Stallein – Foto: Rudi Stallein

Das erste Punktspiel hat jedes Jahr auf Neues etwas Prickelndes. Da macht die Partie beim TSV 1860 München II, mit dem die Geretsrieder Fußballer an diesem Freitagabend in ihre zweite Bayernligasaison starten, keine Ausnahme. Im Gegenteil. „Bei Sechzig zu spielen ist immer etwas Spezielles“, bestätigt TuS-Trainer Martin Grelics. Das gilt im doppelten Sinn in diesen Wochen, wo das Chaos bei dem Münchner Traditionsverein mal wieder Purzelbäume schlägt – und im Vorfeld nicht absehbar ist, welche Spieler auf Münchner Seite auflaufen. Zumindest dürfen die Löwen ihre Spiele weiterhin auf dem Vereinsgelände (19 Uhr, Grünwalder Straße) ausrichten – zunächst war beim Bayerischen Fußballverband Gilching als Spielort für die ersten Saisonspiele angegeben worden.

„Eine genaue Gegnervorbereitung und Analyse, wie wir sie normalerweise machen, ist in dem Fall nicht möglich“, erklärt Martin Grelics. „Es ist eine Wundertüte, mit welchem Kader Sechzig antritt. Wir werden uns darauf einstellen, sehr flexibel sein zu müssen.“ Für umso wichtiger halte er es, „dass wir den Fokus ganz auf uns richten“. Das beinhaltet auch, aus den Vorbereitungsspielen der vergangenen vier Wochen die richtigen Schlüsse zu ziehen und die passenden Maßnahmen anzuwenden. Der 1:2-Niederlage beim TSV Grünwald wird der Geretsrieder Trainer nicht gar zu viel Gewicht beimessen. Zum einen hatte er da aufgrund von Verletzungen einige personelle Umstellungen – vor sowie während der Partie – vornehmen müssen. Zum anderen steht nun das Omen im Raum, wonach eine schlechte Generalprobe eine gute Premiere nach sich zieht.