TuS Geretsried siegt in letzter Sekunde beim SV Erlbach

Srdan Ivkovic (re.) bringt den zunächst überlegenen TuS Geretsried in Erlbach in Führung. – Foto: rudi stallein

Schon zur Pause hätte sein Team deutlich führen können. Von Beginn an machte der TuS den Hausherren massiv zu schaffen. „Wir sind top ins Spiel gekommen, haben hoch attackiert und viel Druck ausgeübt“, sah der Geretsrieder Coach seine Elf im Vorteil. Das Pressing brachte Chancen en masse. Aber Daniel Krebs verpasste ebenso die Führung wie Srdan Ivkovic, der aus sehr guter Position das Ziel verfehlte. Und Belmin Idrizovic, der im Strafraum den richtigen Moment für den Pass ins Zentrum verpasste. Tyrone Prepeluh visierte das Kreuzeck des Erlbacher Tores an und scheiterte an Torhüter Lorenz Becherer.

In einer spannenden Schlussphase sicherte sich der TuS Geretsried einen 2:1-Sieg beim SV Erlbach und klettert in der Bayernliga-Tabelle auf Platz zehn. Vier Minuten vor Schluss war den Gastgebern der Ausgleich gelungen. Doch die Gäste wollten sich mit dem einen Punkt nicht zufriedengeben. In der Nachspielzeit erzielte Innenverteidiger Adrian Hofherr den Siegtreffer. „Wir hatten kurz vorher einen defensiven Wechsel gemacht, dann habe ich gedacht, okay, das passt. Den Punkt nehmen wir mit“, erklärt TuS-Trainer Daniel Dittmann seine Gedankenspiele nach dem Ausgleich. „Aber so geht das Ergebnis natürlich auch in Ordnung.“

Auf der Gegenseite sah sich Schlussmann Cedomir Radic in den ersten 45 Minuten nur einmal mit einer ernsthaften Torchance konfrontiert. So ragte einmal mehr Ivkovic heraus, der nach einer knappen halben Stunde per Abstauber – Becherer brachte ein 30-Meter-Pfund von Adrian Hofherr nicht unter Kontrolle – die 1:0-Führung für den TuS erzielte. „Wenn wir mit 3:0 in die Pause gegangen wären, hätte sich Erlbach auch nicht beklagen können“, fasst Dittmann die Überlegenheit im ersten Durchgang zusammen.

Nach dem Seitenwechsel gestaltete Erlbach die Partie ausgeglichener, kam mit einem Pfostenschuss dem Ausgleich schon sehr nah. „In der Phase ging es für uns nur ums Überleben“, meint Dittmann. Der TuS brauchte eine Weile, um sein eigenes Spiel wieder zu stabilisieren. Als das gelungen war und die Uhr dem Spielende entgegen tickte, tätigte SV-Trainer Lukas Lechner einen Glücksgriff: Er brachte in der 85. Minute Pascal Linhart ins Spiel, der eine Minute später per Kopfball den Ausgleich erzielte.

Erlbach drückte nun auf das zweite Tor, glaubte wohl, im Endspurt noch einen Lucky Punch setzen zu können, doch der gelang den Gästen: Bei einem Freistoß von Idrizovic war Hofherr im Zentrum zur Stelle und brachte den Ball zum viel umjubelten Siegtreffer über die Linie. „Die Jungs können sehr stolz auf sich und ihre Leistung sein“, lobt TuS-Trainer Dittmann. „Da ziehe ich meinen Hut.“