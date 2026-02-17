TuS Geretsried mit Verletzungssorgen vor letztem Testspiel

Kapitän Sebastian Schrills (Mitte) ist nach Zehenbruch wieder einsatzfähig.. – Foto: rst

Der TuS Geretsried empfängt den 1. FC Garmisch-Partenkirchen zum Testspiel. Mehrere Spieler sind nach dem Trainingslager verletzt.

Mit gemischten Gefühlen blickt Daniel Dittmann auf das Trainingslager seines TuS Geretsried an der spanischen Costa Dorada zurück. Für das Rahmenprogramm und die Stimmung im Team gibt’s die volle Punktzahl. „Überragend, perfekt, wie ich es von der Mannschaft kenne“, so die Wertung des Cheftrainers. Über die Trainingsbedingungen und -erfolge fällt das Urteil eingeschränkt gut aus. Grund sind drei wetterbedingt ausgefallene Übungseinheiten. Nachdem die ersten Tage von Sonnenschein bestimmt waren, fiel ein Trainingstag wegen einer Windwarnung komplett ins Wasser. „Die Einheiten, die wir hatten, haben wir gut trainiert“, fasst Dittmann zusammen. Das „Aber“ war jedoch nicht zu überhören. Eine Konsequenz ist, dass am kommenden, ursprünglich freien Wochenende eine weitere Trainingseinheit eingeschoben wird.

Ärgerlich ist auch, dass einige Spieler mit teilweise noch nicht genau diagnostizierten Verletzungen aus dem Trainingslager heimgekehrt sind. So zog sich Sebastian Rosina laut seinem Trainer eine Verletzung am Außenband zu, Genaueres soll eine MRT erbringen. Mehr oder weniger schwer lädiert meldeten sich Alexander Bazdrigiannis (Leiste), Kaan Aygün (angeschlagen) und Belmin Idrizovic, den ein Oberschenkel zwickt, ab. Aufschluss über die Schwere der Wadenverletzung bei Neuzugang Lucian Schirbl soll ebenfalls ein MRT geben.

Personell gibt es auch einige positive Aspekte, die sich mit den Ausfällen quantitativ die Waage halten. So konnten die zuvor angeschlagenen oder verletzten Spieler Taso Karpouzidis, Daniel Krebs und Adrian Hofherr problemlos alle Einheiten absolvieren, auch Sebastian Schrills und Thomas Puscher sind nach Auskunft ihres Trainers wieder schmerzfrei. Für das Testspiel an diesem Mittwoch (19.30 Uhr) im Isaraustadion gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen kann Dittmann auch wieder auf Isny Redjepi, Linus Falck und Veron Fejzullahi, die wegen Prüfungen auf die Teilnahme am Trainingslager verzichten mussten, zurückgreifen.

„Der Kader ist wieder größer als im Spiel bei 1860“, stellt der TuS-Coach fest, der nicht begeistert klingt angesichts der personellen Fluktuation während dieser „eigenartigen Vorbereitung“. Die Partie gegen den 1. FC, der in der Landesliga gegen den Abstieg kämpft (und in der Vorbereitung einen Sieg, zwei Niederlagen und zuletzt ein 1:1 gegen Ohlstadt erreichte), ist für den TuS der letzte Test vor der Fortsetzung der Bayernliga. Der Aufsteiger aus Geretsried setzt das Unternehmen Klassenerhalt am Samstag, 28. Februar, mit einem Heimspiel gegen den FC Gundelfingen fort.