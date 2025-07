TuS Geretsried mit fünf Neuen und Euphorie in die Bayernliga-Premiere: „Der Kern ist uns heilig“

Die Vorfreude ist groß. Zum ersten Mal in der Geschichte des Vereins spielen die Fußballer des TuS Geretsried in der Bayernliga. Mit der Euphorie, mit der sie die Relegation gegen Grünwald und Schwabmünchen bestritten hat, startet die Mannschaft von Trainer Daniel Dittmann nun auch eine Liga höher in den Spielbetrieb. „Wir wollen frech sein, unbekümmert“, gibt der Coach die Richtung vor, die er selbst als junger Trainer vorlebt. Dass die meisten Spieler im Kader nicht über Bayernligaerfahrung verfügen, soll mit einer „frechen Herangehensweise“ kompensiert werden.

„Es nervt, weil es meist keine großen Verletzungen sind, sondern Kleinigkeiten, wo die Ausfallzeit nicht klar ist“, räumt Daniel Dittmann Schwierigkeiten in der Trainingsplanung ein. Hinzu kam, dass sich durch die Aufstiegsrelegation die Regenerationsphase auf zweieinhalb Wochen Sommerpause beschränkte. „Aber das ist auch eine riesige Herausforderung, trotzdem erfolgreich zu sein“, erklärt der Coach und betont: „Das Ziel verändert sich nie.“ Also so viele Spiele wie möglich erfolgreich gestalten und so hoch wie möglich in der Tabelle abschließen.

Dass der Cheftrainer ebenso wie seine Trainerkollegen und die Mannschaft mit gehörig Selbstbewusstsein zum Saisonstart antreten, liegt auch daran, dass sich in den Testspielen die zweite Garnitur bewährt hat. „Wir holen viel raus gerade, die Spieler geben Gas, werden immer besser“, stellt Dittmann fest. Er erwarte eine weitere Steigerung, wenn die vielen Verletzten zurück sind. „Dann haben wir einen schönen Konkurrenzkampf.“

Der Kader wurde in der kurzen Pause punktuell ergänzt – und wie die Testspiele vermuten lassen, sehr sinnvoll. Den Abgängen von Fabio Pech, der sich entschieden hat, künftig in der zweiten Mannschaft zu spielen, Slavko Radovanovic, Anton Berger und Kazuki Date stehen fünf Neuzugänge gegenüber.

„Der Kern ist uns heilig.“

Daniel Dittmann über die Transfers des TuS Geretsried.

Alexander Bazdrigiannis kam von Ligakonkurrent Landsberg und bringt Bayernligaerfahrung ins junge Team. „Er gibt Vollgas im Training, als käme er gerade aus der A-Jugend, hat eine brutal gute Ausbildung, ist technisch hervorragend und hat richtig Bock“, schwärmt Coach Dittmann von dem 23-jährigen Flügelspieler. „Sicherheit, Ruhe und Spielintelligenz“ bringe Keita Kawai (29, vom SV Pullach) ins Geretsrieder Spiel.

Den Youngstern Linus Falck (aus der U19 der SpVgg Unterhaching) und Veron Fejzullahi (U19 SSV Jahn Regensburg) bescheinigt Daniel Dittmann „ein Riesenpotenzial“. Komplettiert wird das neue Quintett durch Offensivspieler Edin Hyseni, der in Starnberg wohnt und zuletzt bei Wacker Burghausen aktiv war. „Der Kern ist uns heilig“, begründet der TuS-Coach, warum man die Mannschaft mit Bedacht ergänzt hat.

Hinsichtlich der Spielstärke der neuen Liga wird sich in den nächsten Wochen zeigen, ob die Vorrecherchen des Trainers richtig waren. „Es wird mehr Wert auf Passspiel gelegt, mehr kombiniert. Die taktischen Anforderungen sind höher, weil kurzfristig im Spiel mehr angepasst wird“, hat Dittmann festgestellt. Von der Dynamik könne er noch wenig sagen, wenngleich man sich im Trainerteam natürlich schon mal „das Umfeld angeschaut“ habe, um ein Gefühl, ein Gespür für die Liga zu kriegen.

„Das ist die Basis, damit die Spieler frei aufspielen können“, erklärt der Geretsrieder Cheftrainer, der den FC Pipinsried, den TSV Landsberg, den SV Erlbach und die U23 des TSV 1860 München auf den Favoritenschild hebt. „Die haben vergangene Saison um den Aufstieg mitgespielt, werden wieder eine Schlüsselrolle spielen“, vermutet Dittmann. Und wo sieht er sein eigenes Team? „Wir wollen ein attraktives Element in die Liga bringen und jedes Spiel genießen. Wir machen uns um Platzierungen keine Gedanken, wir schauen, dass wir den einen oder anderen ärgern können und rasch in der Liga ankommen.“

Der Kader des TuS Geretsried für die Bayernliga-Saison