TuS Geretsried kassiert 0:5-Packung gegen FC Pipinsried

25.07.2026, Tus Geretsried - Pipinsried, SEBASTIAN SCHRILLS, ANDREAS BRUNNER, TRAINER MARTIN GRELIC, KEITA KAWAI, LUKAS KELLNER, Foto: Hans Lippert – Foto: Hans Lippert

Der TuS Geretsried verliert sein zweites Saisonspiel in der Bayernliga deutlich mit 0:5 gegen den FC Pipinsried. Bereits nach vier Minuten lagen die Gastgeber mit 0:2 zurück.

Zweites Spiel, zweite Watschn: Nach der 1:5-Pleite zum Auftakt bei der zweiten Mannschaft des TSV 1860 München fing sich der TuS Geretsried bei der Heimpremiere eine 0:5-Packung gegen den FC Pipinsried. Womöglich stellt man rückblickend fest, dass Geretsried gegen die zwei Top-Teams der Liga unterlegen war. Am bedenklichen Auftritt der Gastgeber ändert das allerdings nichts. „Es gibt nichts schönzureden“, stellt Trainer Martin Grelics nach Spielschluss treffend fest. Besonders frustrierte ihn die Tatsache, dass „der Gegner uns Dinge angeboten hat, aber es uns nicht gelungen ist, ein Tor zu schießen“. Wir waren nicht scharf genug in den Abschlüssen.“

Fast hätte man angesichts des ergebnistechnischen Desasters vergessen können, dass die Gastgeber furios gestartet waren: In der ersten Minute rutschte Kapitän Sebastian Schrills um eine Fußbreite am Flankenball von Veron Fejzullahi vorbei. Dann setzte es aber auch gleich Prügel: Mit einem Diagonalball überspielte Pipinsried die Geretsrieder Abwehrreihe. Matthias Roithmayr lief Robin Renger davon und überwand Torhüter Lukas Günther zum 1:0. Wenig später spielte Alexander Seifert den Ball diagonal auf die linke Angriffsseite. Dort kam TuS-Verteidiger Mihajlo Vjestica zu spät gegen Jaroud Kanze, der Günther nur drei Minuten nach der Führung ein Déjà-vu bereitete. „Ein echt schlechter Beginn, wir waren extrem anfällig bei Bällen über die Kette“, kritisiert Grelics die Fehler beim frühen 0:2-Rückstand. „Das haben wir individuell und als Gruppe nicht gut verteidigt.“

Als kleinen Hoffnungsschimmer für künftige Aufgaben darf man mitnehmen: „Wir waren nach den Gegentoren präsent, haben es immer wieder versucht“, bewertet der TuS-Coach die Reaktion seiner Kicker positiv. Optisch sah das Geretsrieder Aufbauspiel phasenweise sogar recht ansprechend aus, aber nur bis an den gegnerischen 16er. Bezeichnend die 24. Minute: Nach Zuspiel von Keita Kawai hatte Daniel Krebs ein günstiges Schussfenster, sein Schlenzer wurde jedoch von einem Verteidigerbein zu einer von vielen Ecken abgelenkt. „In den torgefährlichen Räumen war Pipinsried besser“, konstatiert Grelics. Wie Florian Gebert (33.), der seinen Schatten Christoph Sibler austanzte und auf 3:0 erhöhte.

Zum zweiten Durchgang kam Belmin Idrizovic, und der Torjäger belebte das Angriffsspiel sichtbar. In der 48. Minute prüfte er zum ersten Mal FC-Torhüter Enrique Bösl, der nun häufiger in den Blickpunkt rückte. Tyrone Prepeluh verpasste den Anschlusstreffer aus zentraler Position gleich zweimal, ebenso wie Sebastian Schrills, der den Ball nach einer Ecke übers Tor köpfte. Ein weiterer TuS-Eckball leitete schließlich die Entscheidung ein: Florian Gebert schloss einen Konter zum 4:0 ab. Zehn Minuten vor Schluss machten die Gäste den Deckel drauf: Nach einem haarsträubenden Fehlpass im Geretsrieder Aufbauspiel chippte der eingewechselte Nenad Petkovic den Ball aus gut 30 Metern ins verwaiste Tor. „Wir hatten unsere Möglichkeiten, aber in den entscheidenden Momenten haben wir ganz schlecht agiert. Die Fehlerketten waren teilweise massiv“, hielt TuS-Trainer Martin Grelics in seiner Analyse fest – und mahnte für die nächsten Tage und Wochen an: „Wir dürfen jetzt nicht die Nerven verlieren.“