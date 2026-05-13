TuS Geretsried II will Verfolger abschütteln und Lenggries unter Druck setzen

Der Geretsrieder Filip Miskovic (re.) lässt Manuel Diemb aussteigen. – Foto: Rudi Stallein

Mit gemischten Gefühlen blickt Lukas Haustein auf das vergangene Wochenende zurück. „Punktetechnisch ist das gut gelaufen“, erklärt der Trainer des TuS Geretsried II. Tabellenführer Lenggrieser SC büßte mit dem 1:2 bei seinem Ex-Klub Waldram drei Punkte Vorsprung ein, und selbst bekam man drei Zähler kampflos gutgeschrieben, weil der WSV Unterammergau mangels Personals zum Spiel bei der Bayernligareserve nicht angetreten war. „Wir hätten gerne gespielt, so fühlt es sich schon etwas komisch an“, räumt der TuS-Coach ein. Wenngleich davon auszugehen war, dass sein Team sich gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten keine Blöße gegeben hätte.

Heute, 18:30 Uhr ASV Habach ASV Habach TuS Geretsried Geretsried II 18:30 PUSH

Ein Sieg unter regulären Bedingungen ist Ziel für das Nachholspiel an diesem Mittwoch (18.30 Uhr) bei Verfolger ASV Habach. Die Gastgeber dürften sich bei sieben Punkten Rückstand und vier ausstehenden Spielen noch Chancen auf Relegationsplatz zwei ausrechnen. „Deshalb ist es für uns ein essenzielles Spiel“, betont TuS-Trainer Haustein. „Für Habach ist es der letzte Strohhalm. Wenn sie gewinnen, sind sie auf vier Punkte dran.“ Ergo gelte es für sein Team, die Weichen richtig zu stellen: „Mit einem Sieg Platz zwei sichern.“