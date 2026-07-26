TuS Geretsried II verliert Premiere durch zwei Elfmeter mit 1:2

25.07.2026, Tus Geretsried II - MTV München, FABIAN STURZU, MARC THIESS, Foto: Hans Lippert – Foto: Hans Lippert

Der Aufsteiger unterliegt dem MTV München in seinem ersten Bezirksligaspiel. Beide Gegentore fielen vom Elfmeterpunkt.

Mit einer bitteren Niederlage endete die Bezirksligapremiere der zweiten Mannschaft des TuS Geretsried: Durch zwei Elfmeter verlor der Aufsteiger gegen den MTV München mit 1:2. „Mit dem Wort schade ist das Ergebnis sehr gut zusammengefasst“, kommentiert Lukas Haustein eine Partie, in der sein Team einen Punkt verdient hätte.

Zwar sahen sich die Gastgeber von Beginn an in die eigene Hälfte gedrängt, lösten die Defensivaufgaben aber zufriedenstellend. Dafür dauerte es, bis sie mal in der Vorwärtsbewegung Akzente setzen konnten. „Wir waren spielerisch nicht überlegen, haben dem Gegner in der ersten Zeit den Ball aber auch bewusst viel überlassen“, so TuS-Coach Haustein. Fabio Pech (17.) war im Abschluss nicht präzise genug, um MTV-Torhüter Aldonis Kasniqi zu beunruhigen, zwei Minuten später trat Pech den Ball übers Tor. Auf der Gegenseite verhinderte Kapitän Marc Thiess einen Rückstand, als er einen Schuss des frei stehenden MTV-Spielertrainers Alexander Kaltner mit langem Bein abwehrte. Ein weiteres Duell zwischen den beiden wertete der Unparteiische zum Nachteil von Thiess, indem er dessen Aktion als elfmeterwürdig erachtete: Kaltner verwandelte selbst, ließ TuS-Keeper Fabian Sturzu keine Abwehrchance. Wenig später verhinderte Krasniqi bei einem Schuss von Thomas Schnaderbeck den Ausgleich.

Nach Wiederbeginn gehörte erneut Schnaderbeck die erste nennenswerte Szene, als er den Ball vom linken Strafraumeck über das Tor (46.) schoss. Zwei Minuten später landete ein abgefälschter Ball bei TuS-Angreifer Luis Plato, der jedoch nicht genug Druck hinter das Spielgerät bekam. Wie im ersten Durchgang spielte sich das Geschehen über weite Strecken zwischen den Strafräumen ab, statt mittendrin. Von wenigen Ausnahmen abgesehen. So vereitelte Sturzu mit einer Blitzreaktion beim Schuss von Simon Prangenberger einen höheren Rückstand. Im gegenüberliegenden Strafraum lenkte Krasniqi einen Flachschuss zur Seite ab, der eingewechselte Philip Kinder jagte den Ball aus spitzem Winkel zum 1:1 ins Netz.

Als es auf ein Unentschieden hinauszulaufen schien, nahm das Spiel aus Geretsrieder Sicht noch einmal eine ärgerliche Wende. Ein Münchner Angreifer nutzte geschickt die Angriffsfläche, die ihm TuS-Torhüter Sturzu bei seiner Abwehraktion bot: erneut Strafstoß. Ingo Evertz verwandelte zum 2:1 für die Gäste, die den Sieg über die Zeit brachten, weil Krasniqi noch einen 16-Meter-Schuss von Pech abwehren konnte. „Wir haben Lehrgeld gezahlt. Beide Elfmeter haben sie gut gezogen. Daraus müssen wir lernen, im Strafraum cleverer zu sein“, lautet die Erkenntnis von TuS-Coach Lukas Haustein. Sein Fazit: „Zufrieden kann ich natürlich nicht sein, weil wir verloren haben. Aber wir haben gezeigt, dass wir mithalten können.“