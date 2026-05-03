TuS Geretsried II vergibt Chancen und verliert die Leichtigkeit

24.06.2025, Tus Geretsried - Olching, DANIEL KREBS, Foto: Hans Lippert – Foto: Hans Lippert/Hans Lippert - Fo

Der TuS Geretsried II kommt in Altenstadt nicht über ein 0:0 hinaus. Coach Lukas Haustein hadert mit vergebenen Großchancen und einem Abseitstreffer.

Die 0:2-Niederlage gegen den Lenggrieser SC und der damit verbundene Wechsel an der Tabellenspitze zeigen beim TuS Geretsried II nachhaltige Wirkung. „Uns ist im Augenblick die Leichtigkeit abhandengekommen, die wir in der Hinrunde hatten“, musste TuS-Coach Lukas Haustein nach der torlosen Partie beim TSV Altenstadt eingestehen.

Geretsrieder Treffer wird annulliert

Über weite Strecken sahen die rund 100 Zuschauer auf der Gregor-Deschler-Sportanlage in Altenstadt ein Kreisligaspiel der eher faden Sorte. Doch zumindest für die Gäste sorgten zwei Aufreger für ordentlichen Adrenalinausstoß. Der erste in Durchgang eins, in dem die Bayernligareserve geraume Zeit benötigte, um mit ihrem vielen Ballbesitz auch etwas anfangen zu können. Nach einer halben Stunde markierte Daniel Krebs nach langem Ball von Christoph Klein das vermeintliche 1:0 für die Gäste. Während die sich jubelnd zum Anstoßkreis begaben, suchte Schiedsrichterin Emilia Kluck das Gespräch mit ihrem Assistenten – und entschied auf Abseits. „Mag sein, dass das im Endeffekt stimmt, aber der Ablauf war etwas komisch“, haderte Lukas Haustein mit der verzögerten Annullierung.

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste zusehends die Regie auf dem Platz, Altenstadt fand kaum noch zu nennenswerten Aktionen. Eine knappe Stunde war gespielt, als sich die Top-Gelegenheit zum Führungstreffer bot: Nach einer Flanke parierte zunächst TSV-Torhüter Max Gast einen Kopfball von Filip Miskovic. Im folgenden Tumult im Strafraum schafften es nacheinander wechselnde TuS-Akteure nicht, den Ball im Tor unterzubringen. „Altenstadt hat sich zwar mächtig reingeschmissen, es war immer ein Abwehrbein im Weg – aber in der Situation muss der Ball rein“, ärgerte sich Haustein, der Mühe hatte, nach der Partie emotional runterzufahren. „Wir müssen einfach das Tor machen, dann brauchen wir jetzt über nichts zu diskutieren.“