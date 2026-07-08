TuS Geretsried II trifft auf Ex-Landesligist SV Bruckmühl Testspiel in Bruckmühl von Rudi Stallein · Heute, 08:31 Uhr · 0 Leser

Wieder dabei: Thomas Schnaderbeck (li.), zuletzt mit der Ersten im Einsatz. Fabio Pech (re.) ist gegen Bruckmühl ebenfalls wieder für die Reserve am Ball. – Foto: Rudi Stallein

Der Bezirksliga-Aufsteiger testet am Mittwochabend beim SV Bruckmühl. Coach Lukas Haustein kann auf drei Offensivspieler aus dem Bayernligateam zurückgreifen.

Der Testspielauftakt ging mit der 1:2-Niederlage beim TSV Allershausen in die Hose. Vier Tage später hat die Reserve des TuS Geretsried Gelegenheit, es besser zu machen. Wobei der Gegner vermutlich nicht leichter wird. An diesem Mittwochabend (19.30 Uhr) gastiert der Bezirksliga-Aufsteiger beim SV Bruckmühl. Der war jahrelang in der Landesliga ein Gradmesser für den Leistungsstand der ersten Mannschaft des TuS Geretsried, ehe sich vor der vergangenen Spielzeit die Wege trennten: Der TuS kletterte eine Stufe höher in die Bayernliga, während Bruckmühl in die Bezirksliga abtauchte. Heute, 19:30 Uhr SV Bruckmühl SV Bruckmühl TuS Geretsried Geretsried II 19:30 PUSH Dort beendete der SV die Saison in der Gruppe Ost auf Tabellenplatz zehn. „Ich glaube, das ist ein Gegner auf Augenhöhe“, freut sich TuS-Coach Haustein auf den Vergleich. „Die kennen sich aus im gehobenen Amateurfußball, das ist sicher ein schöner Gradmesser.“ Zumindest gibt der Gegner dem jungen Geretsrieder Team einen weiteren Vorgeschmack darauf, was sie in der kommenden Spielzeit erwartet. Nachdem im ersten Test am vergangenen Wochenende zunächst die Defensivarbeit im Vordergrund stand, soll in Bruckmühl „der nächste Schritt“ gemacht werden. „Wir wollen weiter gut verteidigen, aber jetzt auch mehr Wert auf die Offensive legen und mehr eigene Chancen kreieren“, gibt Lukas Haustein als inhaltliche Anforderung vor.