TuS Geretsried II steht nach Sieg plötzlich auf Platz zwei

Ihren zweiten Saisonsieg feierten Luis Plato (re.) und der TuS Geretsried II am Mittwoch im vorgezogenen Match gegen den SV Pullach. – Foto: Hans Lippert

Sechs Minuten waren gespielt, als Luis Plato die frühe Führung auf dem Fuß hatte. In der 18. Minute konnte SV-Torhüter Leopold Bayerschmidt einen Freistoß von Thomas Schnaderbeck noch abklatschen. Ein Tor lag schon länger in der Luft, als Marc Thiess der Ball nach Vorarbeit von Plato und Schnaderbeck an der Strafraumgrenze vor die Füße fiel: Der TuS-Kapitän fackelte nicht lange, sondern schweißte die Kugel zum 1:0 unter die Latte. Auf der Gegenseite verfehlte Pullachs Nikolaos Rizzo mit einem Flugkopfball (26.) das Ziel nur knapp. Wenig später verhinderte TuS-Verteidiger Michael Öttl mit einem Spagat den möglichen Ausgleich. Noch einmal aufatmen konnten die Hausherren kurz vor der Pause, als Rizzo den Ball zwar über TuS-Torhüter Lukas Günther chippte, aber auch am Tor vorbei.

Es läuft bei der Bezirksligatruppe des TuS Geretsried . Mit einer 2:0-Niederlage schickte das Team um Kapitän Marc Thiess am Mittwochabend den SV Pullach nach Hause. „Besser hätte man es sich am Frühstückstisch nicht wünschen können“, kommentierte Lukas Haustein den zweiten Sieg in Folge, das erste Spiel ohne Gegentor und die erste Partie, in der sein Team mal in Führung gegangen ist. „Die Energie, die die Mannschaft im Augenblick auf den Platz bringt ist fantastisch“, freute sich der TuS-Coach. „Die Jungs haben einen unglaublichen Ehrgeiz und waren heute von der ersten Minute an scharf.“

Geretsried-Coach Haustein freut sich über "super geilen Auftritt"

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Hausherren gleich wieder die Regie; Plato und Schnaderbeck blieben aber mit ihren Versuchen in der dichten SV-Abwehr stecken. Dann segelte eine Freistoß-Flanke von der linken Angriffsseite hoch in den Strafraum, wo Thiess dieses Mal mit dem Kopf zur Stelle war und auf 2:0 erhöhte. Im Gegenzug blieb Günther Sieger im Duell mit Rizzo, der plötzlich im Zentrum frei zum Schuss gekommen war. Der Aufsteiger ließ sich nun in die eigene Hälfte zurückdrängen, Pullach fand jedoch kein Mittel, um die Abwehr wirkungsvoll zu überwinden. „Es war zu erwarten, dass Pullach sich wehren würde, aber wir haben es souverän wegverteidigt“, zeigte sich Haustein beeindruckt von der Defensivleistung seines Teams, das noch zwei brenzlige Situationen überstehen musste.

„Der Auftritt heute war super geil und macht mich stolz“, freute sich Lukas Haustein. „Aber damit dürfen wir uns nicht zufriedengeben. Unser Anspruch muss sein, so weiter zu machen.“ Nach der vorgezogenen Partie gegen Pullach erwartet den Aufsteiger beim SC Oberweikertshofen (Sa., 16 Uhr) gleich der nächste Prüfstein. Der Landesliga-Absteiger, der bislang hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, musste sich bereits auf Trainersuche begeben: Nach der 0:3-Niederlage beim FC Penzberg reichte Trainer Paolo Maiolo seinen Rücktritt ein. „Das muss uns egal sein“, will Haustein sein Team nicht von den Turbulenzen beim Gegner beeinflusst wissen. „Wir müssen alle Kräfte sammeln und schauen, dass wir unsere Energie behalten. Dann können wir gegen jeden Gegner punkten.“