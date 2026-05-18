TuS Geretsried II siegt trotz zweimaligen Rückstands

Erst in der Schlussphase machten Filip Miskovic (vorne) und der TuS II den Sieg in Peißenberg klar. – Foto: Roland Halmel

Die Geretsrieder Reserve tat sich schwer gegen den Abstiegskandidaten. Doch der TuS traf zur richtigen Zeit, gewann mit 5:2 und bleibt an Tabellenführer Lenggries dran.

Aber der Aufstiegsaspirant fand schnell die richtige Antwort. Maximilian Lechners Dribbling im Strafraum konnte die TSV-Verteidigung nur mittels Foulspiels beenden, was zu einem Strafstoß führte, den Fabio Pech zum 1:1-Ausgleich (21.) versenkte. Noch vor der Pause schlug Pech ein weiteres Mal zu: In der 44. Minute markierte der TuS-Angreifer nach langem Zuspiel die 2:1-Führung. Wenige Minuten nach der Pause ließ sich die Geretsrieder Hintermannschaft allerdings ein weiteres Mal düpieren: Bei einem von nahe der Mittellinie vors Tor getretenen Freistoß konnte David Stowasser mühelos zum 2:2 ausgleichen.

Nicht so leicht wie erhofft gestaltete sich für die Zweite Mannschaft des TuS Geretsried der Auftritt beim TSV Peißenberg . Im Gegenteil: Die abstiegsgefährdeten Gastgeber wehrten sich nach Kräften und hielten die Partie lange offen. Und gingen sogar in Führung: Ein langer Ball, eine Kopfballverlängerung – und Dennis Mulaj hatte nur noch TuS-Torhüter Sebastian Untch vor sich (15.).

TuS Geretsried II arbeitete gegen den TSV Peißenberg effizient

Wie schon nach dem frühen Rückstand schüttelte sich der Tabellenzweite nur kurz: Sechs Minuten später fing Thomas Schnaderbeck einen Querpass im Peißenberger Aufbauspiel ab und hatte keine Mühe, sein Team wieder in Führung zu schießen. Als der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Christoph Klein eine Viertelstunde vor Schluss eine von Niko Karpouzidis aus dem Halbfeld getretene Flanke zum 4:2 einköpfte, war die Partie entschieden.

„Es war nicht unsere beste Saisonleistung“, deutete TuS-Trainer Lukas Haustein nach Spielschluss an, dass er spielerisch bei seinem Team noch viel Luft nach oben sieht. „Aber wir haben heute einfach aus wenigen Chancen die Tore gemacht.“ Wie in der 80. Minute: Thomas Schnaderbeck trat von der Außenbahn den Ball so scharf nach innen, dass Filip Miskovic keine andere Möglichkeit hatte, als den Ball zum 5:2-Endstand ins Tor zu befördern.