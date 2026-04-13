TuS Geretsried II siegt gegen Burggen nach zäher erster Halbzeit

11.04.2026, Tus Geretsried II - Burggen, FABIO PECH, Foto: Hans Lippert – Foto: Hans Lippert

Der Tabellenführer tat sich lange schwer gegen den Aufsteiger. Erst nach der Pause gelang die Wende mit zwei glücklichen Toren.

Eine Halbzeit lang hielten die Gäste die Null und machten dem Tabellenführer das Leben im eigenen Stadion schwer. „Burggen hat jeden erfolgreich geblockten Ball gefeiert“, so der TuS-Coach. Dessen Team dominierte zwar von Beginn an die Partie, war deutlich überlegen und trieb die Ballbesitzquote minütlich in die Höhe. „Aber es war zu wenig Bewegung im letzten Drittel, da waren wir zu inaktiv“, fasste Haustein das größte Manko des ersten Durchgangs zusammen.

Mit leichten Anlaufschwierigkeiten startete der TuS die Wiedergutmachung für die Niederlage zuletzt beim TSV Peiting. Am Ende stand jedoch ein verdienter und ungefährdeter 2:0-Erfolg gegen den TSV Burggen/Bernbeuren. „Drei Punkte, die Stimmung ist wieder gut, das war heute das Wichtigste, sch….egal wie“, stellte Lukas Haustein fest, gleichermaßen zufrieden wie erleichtert über den Spielausgang.

So ging es torlos in die Pause, aus der die Gastgeber mit mehr Zielstrebigkeit herauskamen. Und mit dem nötigen Glück auf ihrer Seite: Sechs Minuten nach Wiederbeginn gelang Fabio Pech die 1:0-Führung, als ihm der Ball nach einem abgeblockten Schuss erneut vor die Füße fiel und er ihn aus circa 20 Zentimetern über die Linie drückte.

Eine schöne Kombination, ausgehend von Korbinian Kreller auf der rechten Seite, leitete nach einer Stunde Spielzeit die Vorentscheidung ein: Nachdem TSV-Torhüter Wolfgang Meyer einen Schuss abwehren konnte und der Nachschuss geblockt wurde, war es Peter Vukadin vorbehalten, den Ball zum 2:0 im Tor des Aufsteigers zu versenken.

In der Folgezeit behauptete der TuS zwar optisch seine Dominanz durch viel Ballbesitz. „Aber wir haben einige Kontermöglichkeiten sehr unsauber ausgespielt und waren in der Rückwärtsbewegung etwas unsortiert“, monierte Haustein. Was er in erster Linie darauf zurückführte, dass ihm wechselbedingt die Defensivstrategen im Mittelfeld ausgegangen waren. Unterm Strich zog er jedoch ein positives Fazit. Nach der ersten Saisonniederlage am Osterwochenende ging es nun in erster Linie darum, sich zu rehabilitieren und schnell wieder in die Spur zurückzufinden. Das darf als gelungen bezeichnet werden.