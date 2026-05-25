TuS Geretsried II schlägt MTV Berg 1:0 und erobert Tabellenspitze zurück

Der spielentscheidende Treffer zum 1:0: Thomas Schnaderbeck bewingt Bergs Schlussmann Lukas Günther. – Foto: Rudi Stallein

Die zweite Mannschaft des TuS Geretsried steht einen Spieltag vor Saisonende wieder an der Spitze. Doch Trainer Lukas Haustein bremst: „Es ist erst die halbe Miete."

Einen Spieltag vor Schluss kehrt die zweite Mannschaft des TuS Geretsried dahin zurück, wo sie während der kommendes Wochenende zu Ende gehenden Saison die meiste Zeit verbracht hat: an die Tabellenspitze. Während sie gegen Unterammergau drei Punkte geschenkt bekommen hatte, weil der Absteiger erst gar nicht anreiste, musste sich die Bayernligareserve den 1:0-Sieg diesmal hart erarbeiten. „Wir wollten gerne etwas mitnehmen“, haderte MTV-Trainer Maximilian Wagner mit dem aus seiner Sicht unglücklichen Spielausgang. „Schade, dass es trotz einer starken Leistung nicht geklappt hat.“

„Wir sind schwer ins Spiel reingekommen“

Die Gäste, die neben ihrem verletzten Spielmacher Moritz Wopper auch Torjäger Marcel Höhne ersetzen mussten, feierten jeden eroberten Ball und pushten sich bis zur letzten Sekunde der Nachspielzeit. Entsprechend schwer taten sich die Gastgeber, die sich zwar über weite Strecken der Partie im Vorwärtsgang bewegten, aber gegen die kompromisslose Berger Defensive keine Lücke fanden. „Wir sind schwer ins Spiel reingekommen“, musste TuS-Trainer Lukas Haustein eingestehen. Einem Torerfolg am nächsten kam Verteidiger Vitus Fischer, der nach starkem Solo über die linke Außenbahn mit seinem ebenso starken Abschluss den Ball gegen die Unterkante der Latte donnerte. Auf der Gegenseite köpfte Hannes Rittweger den Ball nach einer Freistoß-Flanke genau auf TuS-Torhüter Lukas Günther. So ging es torlos in die Kabinen.

Schnaderbeck schießt entscheidendes Tor

Die spielentscheidende Szene sahen die rund 100 Zuschauer fünf Minuten nach Wiederbeginn: Maximilian Lechner bediente im Zentrum Thomas Schnaderbeck, der mit einem platzierten Schuss ins lange Eck Bergs Torhüter Tobias Stingl keine Abwehrchance ließ.

„Haben uns ein Matchballspiel erarbeitet – es ist aber erst die halbe Miete“

Es war bezeichnend für die Partie, dass es bis zum Schluss kaum eine weitere gefährliche Torszene gab, abgesehen von einem Flachschuss von Rittweger (75.), der Günther aber nicht vor große Probleme stellte. „So ein Kampf ist aller Ehren wert“, zeigte Lukas Haustein Respekt vor der Berger Leistung. „Wir haben gottseidank nach schwierigem Beginn die richtigen Schlüsse gezogen und noch die Kurve gekriegt. Am Ende war es eine sehr, sehr gute Leistung.“ Aber, bremste der TuS-Coach im selben Atemzug: „Wir haben uns ein Matchballspiel erarbeitet – es ist aber erst die halbe Miete.“