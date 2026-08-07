TuS Geretsried II: Platzt der Knoten gegen München-West ?

Stark gefordert sein dürfte die Geretsrieder Defensive um Korbinian Kreller (li.) im heutigen Heimspiel gegen Mitaufsteiger SV München-West. – Foto: Hans Lippert

Der TuS Geretsried II wartet nach zwei Spieltagen noch auf den ersten Sieg in der Bezirksliga. Trainer Lukas Haustein sieht das Problem nicht in der Einstellung, sondern vor dem gegnerischen Tor.

Der Mitaufsteiger, der sich in der Relegation zur Bezirksliga gegen den Lenggrieser SC durchsetzte, kommt mit einer besonderen Empfehlung ins Isarau-Stadion. Nach einer knappen 1:2-Niederlage zum Saisonstart im Spiel beim SV Pullach, besiegte das Team von Trainer Florian Hahn zuletzt den Titelfavoriten FC Penzberg mit 3:2. Entsprechend groß ist der Respekt bei den Gastgebern. „Wir werden uns etwas einfallen lassen müssen“, vermutet Haustein wohl richtig, dass sein Team „defensiv stärker gefordert werden“ wird als zuletzt beim „Einbahnstraßenfußball“ in Neuperlach.

Im dritten Versuch möchte der TuS Geretsried II endlich den ersten Sieg in der Bezirksliga einfahren. Aber so leicht, wie es im Nachhinein betrachtet am vergangenen Wochenende bei Landesliga-Absteiger SVN München gewesen wäre, als man mit Mühe und Not in letzter Minute ein 2:2-Unentschieden erreichte, wird es im Heimspiel gegen den SV München West an diesem Samstag (16.45 Uhr) wohl nicht werden. „Die Herausforderungen werden nicht leichter“, sagt Trainer Lukas Haustein. „Da haben wir ein gutes Brett zu bohren.“

„Wir haben uns nicht viel vorzuwerfen, die Einstellung hat gestimmt“, sieht der Coach seine Elf grundsätzlich den gestiegenen Anforderungen in der Bezirksliga gewachsen. „Aber Fußball ist nun mal ein Ergebnissport“, hadert er mit der mageren Ausbeute von einem Punkt nach zwei Spielen, in denen man in einem Fall dem Gegner „ebenbürtig“ war und 1:2 unterlag und im zweiten trotz krasser Überlegenheit nur ein Remis erzielte. „Das ist ein bisschen ärgerlich“, gesteht Haustein.

Angesichts der bisherigen Auftritte seiner Elf sieht er auch personell wenig Änderungsbedarf. Man möchte eigene Angriffe ruhiger ausspielen und die sich bietenden Chancen zielstrebiger nutzen. „Wir haben viele Assistgeber, aber keinen richtigen Killer vor dem Tor“, stellt der TuS II-Übungsleiter fest. „Ich bin mit der Mannschaft ja zufrieden, deshalb gibt es höchstens punktuell Änderungen, weil alle verdient haben, zu spielen“, so Haustein. Einzig die Ergebnisse entsprechen noch nicht den Möglichkeiten. Deshalb lautet die Anforderung für das Heimspiel gegen den Klub aus dem Münchner Westen schlicht: „Cool bleiben, Fehler abstellen, Abschlüsse suchen – irgendwann wird der Knoten platzen.“