TuS Geretsried II kann mit Sieg in Wildsteig direkt aufsteigen

Voll durchziehen wollen Thomas Schnaderbeck (Mitte), Schütze des 2:0 im Hinspiel, und der TuS Geretsried II, um den direkten Aufstieg zu sichern. – Foto: Rudi Stallein

Die zweite Mannschaft des TuS Geretsried steht vor dem größten Erfolg in der Geschichte der Bayernligareserve. 24 Feldspieler und drei Torhüter nahmen am Abschlusstraining teil.

90 Minuten plus Nachspielzeit trennen die zweite Mannschaft des TuS Geretsried vom größten Erfolg in der Geschichte der Bayernligareserve. Und das Team von Trainer Lukas Haustein wird alles daransetzen, dass nach der Partie beim FC Wildsteig/Rottenbuch an diesem Samstagnachmittag (15 Uhr) der Aufstieg in die Bezirksliga gefeiert werden kann. Davon ist der Coach jedenfalls überzeugt. „Ich persönlich bin schon etwas angespannt, das muss ich zugeben“, sagt Haustein. „Aber im Training war sehr viel Energie, sehr viel Biss. Ich habe das Gefühl, dass der Sieg vergangene Woche noch mehr Motivation ausgelöst hat. Die Jungs wollen das jetzt durchziehen.“

Nachsitzen in Form einer Relegationsrunde – darauf hat im Lager der TuS-Reserve niemand Lust, nachdem durch den 2:0-Erfolg über den MTV Berg kurz vor der Ziellinie die Tabellenführung vom Lenggrieser SC, der gleichzeitig 0:2 in Habach verlor, zurückerobert werden konnte. „Ich glaube, es war diese Woche genau die richtige Intensität. Natürlich muss man sehen, wie es dann auf dem Platz aussieht“, meint Haustein, der personell aus dem Vollen schöpfen kann.

Beim wichtigsten Spiel der Saison will offensichtlich jeder dabei sein: 24 Feldspieler und drei Torhüter nahmen am Abschlusstraining teil. „Die bringe ich gar nicht alle auf den Spielberichtsbogen“, stellt der Coach fest – und deutet an, dass die üppige Personaldecke womöglich auch die eine oder andere harte Entscheidung hinsichtlich der Startelf nach sich ziehen könnte.

In jedem Fall kann der Spitzenreiter mit viel Zuversicht in den Pfaffenwinkel reisen. Wenngleich man sich davor hüten sollte, die Fahrt ins rund 70 Kilometer entfernte Wildsteig als Ausflug zu betrachten. „Die Bedeutung dieses Spiels ist klar. Wenn wir es gut machen, ist die Saison vorbei“, stellt Lukas Haustein klar. Vorfreude ist dabei ausdrücklich erlaubt. „Im Spiel kann immer alles passieren. Aber dass wir diese Partie spielen dürfen, darüber kann man sich schon freuen. Und so ein Spiel ist es auch wert, dass man sich ein letztes Mal den Arsch aufreißt.“