TuS Geretsried II holt die Meisterschaft: „Hier spielen 25 Freunde Fußball"

„Es fühlt sich sehr, sehr geil an“: TuS II-Kapitän Marc Thiess (2.v.re.) mit dem Pokal für die Kreisliga-Meisterschaft. – Foto: Rudi Stallein

Die Reserve des TuS Geretsried hat den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft. Kapitän Marc Thiess feierte zwei Tage lang – und plant mit der Mannschaft spontan einen Trip nach Malle.

Herr Thiess, zwei Tage nach dem größten Erfolg in der Geschichte der TuS-Reserve ist die erste Frage wohl zwangsläufig: Wie geht’s dem Kater?

Das letzte Spiel des TuS Geretsried II in der Kreisliga 1 war für alle Beteiligten eine emotionale Achterbahnfahrt. Nach früher Führung und zwischenzeitigem Rückstand sorgte am Ende ein Kopfballtreffer von Christoph Klein für den 2:2-Ausgleich, der den Aufstieg in die Bezirksliga bedeutete – und den Startschuss gab zu einem zweitägigen Feier-Marathon. „Das war ein unfassbarer Moment“, beschreibt Kapitän Marc Thiess seine Glückgefühle im Gespräch mit unserem Reporter Rudi Stallein.

(lacht) Der ist auf jeden Fall noch da. Wir haben ordentlich gefeiert am Samstag. Und am Sonntag haben wir uns auf der Königsdorfer Alm noch das eine oder andere Bierchen schmecken lassen. Ich realisiere auch jetzt erst richtig, was passiert ist. Als ich am Sonntagabend heimgekommen bin, habe ich gedacht: Mensch, wir sind ja aufgestiegen (lacht). Nach dem Abpfiff habe ich erst mal an nichts anderes gedacht, als dieses geile Gefühl mitzunehmen, dass wir Meister sind. Das war einfach ein unfassbarer Moment.



Ja, Malle ist auf jeden Fall geplant. Da wird sicher der Großteil der Mannschaft mitfahren, aber das werden wir spontan organisieren.



Wie fühlt sich das jetzt an: Bezirksliga?



Das fühlt sich schon sehr, sehr geil an. Wir haben ja ein Stück Vereinsgeschichte geschrieben.



Über weite Strecken war es gegen Wildsteig ein etwas zähes Spiel? War der Druck so groß?



Nach dem 1:0 hatte ich ein richtig gutes Gefühl. Aber ich weiß nicht, wie es in der Mannschaft war. Wir hatten in der ersten Halbzeit ja die Möglichkeit, das zweite, dritte, vierte Tor zu machen – aber wir haben es nicht gut zu Ende gespielt.



Was haben Sie gedacht, als es plötzlich 2:1 für Wildsteig stand?



Ich hatte tatsächlich ein bisschen Angst. In der Mannschaft sind ja einige, die schon in der Jugend zusammengespielt haben, und damals hatten wir eine ähnliche Situation, als wir in die Bayernliga aufsteigen konnten. Das hatte ich im Kopf, ob wir es jetzt wieder verkacken könnten. Aber ich habe dann versucht, allen zu vermitteln: Es ist noch genügend Zeit. Es blieb ja noch mehr als eine halbe Stunde, um das Ding wieder auf unsere Seite zu ziehen. Das hat ja dann auch geklappt (lacht).



Was hat diese Saison ausgemacht, was war ausschlaggebend für den Erfolg?



Wir hatten einen unfassbaren Zusammenhalt innerhalb des Teams. Es sind nicht nur Mitspieler, sondern Freunde, wo jeder einzelne mit dem anderen auch gerne seine Freizeit verbringt. Das hat uns die ganze Saison über ausgemacht – dass man da mit 25 Freunden Fußball spielt. Man kämpft ja lieber für einen Freund, als für einen, der einem egal ist. Das war über die ganze Saison ein Faktor, der uns total gestärkt hat.



Die Mannschaft scheint sehr zusammengewachsen zu sein?



Ja, das ganz sicher. Die Entwicklung in den vergangenen Jahren ist wirklich unfassbar. Ich habe das ja alles mitgemacht – von einem Kader mit gerade mal zehn, elf Leuten bis heute, wo 27 Mann im Abschlusstraining sind.



Vor drei Jahren ist die TuS-Reserve wieder in die Kreisliga aufgestiegen. Was war dieses Mal anders?



Wir hatten damals ja nur einen Kader von gefühlt elf Leuten, jetzt sind wir knapp 30. Aber am Zusammenhalt hat sich nichts geändert. Es sind nicht 15 dazugekommen, die nur da sind, um Fußball zu spielen, sondern die Lust haben, mit diesen Leuten zu spielen.



Welche Chancen rechnen Sie sich in der Bezirksliga aus? Was trauen Sie der Mannschaft zu?



Ich habe mir darüber ehrlich gesagt noch überhaupt keine Gedanken gemacht, was nächste Saison ansteht. Aber ich bin mir sicher, dass wir weiter mit diesem Zusammenhalt spielen werden, auch wenn es vielleicht Abgänge geben wird. Wir werden auf jeden Fall mit dieser Euphorie in die neue Saison starten. Wir wollen in der Bezirksliga eine gute Rolle spielen, und ich bin mir sicher, dass wir das auch tun werden.