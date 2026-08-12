TuS Geretsried II gegen Pullach: „Nicht unmöglich, was zu holen"

Ein Motivationsschub war der Heimsieg gegen München-West für den TuS Geretsried II um Marc Thiess (am Ball). Heute kommt der SV Pullach ins Isarau-Stadion. – Foto: Hans Lippert

Gemessen an Energie und Spielfreude, die nach dem 2:1-Erfolg gegen den SV München-West im Training herrschten, geht der Aufsteiger die Partie gegen Pullach mutig an. Wenngleich der einstige Landesliga-Dino ihm Respekt abnötigt. Der aktuelle Tabellendritte habe, so Hausteins Vermutung, „nach einem Übergangsjahr in der Bezirksliga sicher wieder Bock, oben anzugreifen. Mit denen wird zu rechnen sein.“

Eine Niederlage zum Auftakt, danach ein Unentschieden und zuletzt ein Heimsieg – nach drei Spieltagen ist der TuS Geretsried II in der Bezirksliga angekommen und liegt mit vier Punkten aus den ersten drei Partien im Soll. „Das ist ein Schnitt, den ich sofort unterschreiben und für die gesamte Runde mitnehmen würde“, freut sich Trainer Lukas Haustein. Aber die nächsten drei Begegnungen sind zumindest von der Papierform keine leichteren Herausforderungen – im Gegenteil. In einer vorgezogenen Partie empfängt die TuS-Reserve am heutigen Mittwoch (18 Uhr) den SV Pullach, bevor es am Wochenende zum Landesligaabsteiger SC Oberweikertshofen geht und eine Woche darauf zum FC Penzberg. „Da werden wir uns strecken müssen, um vier Punkte zu machen“, mutmaßt der Coach. „Aber es ist nicht unmöglich, was zu holen.“

Optimale Voraussetzungen beim TuS Geretsried II

Nicht zuletzt, seit er Augenzeuge wurde, wie der SVP in Oberweikertshofen aus einem 0:2-Rückstand zur Pause ein 2:2-Unentschieden machte, zählt er das Team von Trainer Fabian Beigl zum erweiterten Favoritenkreis. „Die Mannschaft bringt eine gute Intensität auf den Platz, verhält sich taktisch sehr diszipliniert und hat durchaus eine höherklassige DNA“, hat Haustein festgestellt. „Ich hätte nach dem 0:2-Rückstand keinen Cent mehr auf sie Mannschaft gewettet, aber sie sind überhaupt nicht nervös geworden.“ Von der Mentalität her sei das beeindruckend.

Aber in puncto Mentalität müssen sich auch die Gastgeber wahrlich nicht verstecken. „Ich bin sehr stolz darauf, welche Resilienz die Spieler gezeigt haben“, zeigt sich Haustein von seinen Schützlingen ebenso angetan. Drei Mal lag seine Elf in den bisherigen Bezirksliga-Partien hinten, drei Mal kämpfte sie sich eindrucksvoll ins Spiel zurück. Diese Form der Spielgestaltung soll allerdings kein Dauerzustand werden. „Wir brauchen immer ein paar Minuten, um richtig ins Spiel zu kommen“, stellt der Trainer fest. Sein Wunsch für den Auftritt gegen Pullach: „Wir müssen hellwach sein, von der ersten Minute an dagegenhalten und dürfen ihnen kein Momentum geben.“ Denn insgesamt seien die Voraussetzungen gerade optimal: Der Zusammenhalt sei perfekt, die Motivation voll da, besonders nach dem jüngsten Sieg, und die Energie stimme auch. „Es könnte ein ganz gutes Spiel werden“, schürt Lukas Haustein die Vorfreude auf einen sommerlichen Fußballabend im Isarau-Stadion.