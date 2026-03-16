08.11.2025, Tus Geretsried II - DJK Waldram, THOMAS SCHNADERBECK, JOSIP GOSPOCIC, Foto: Hans Lippert – Foto: Hans Lippert

Gut 20 Minuten war es eher ein Vorbereitungsspiel „zum Vergessen“. Dann hatte sich die Reserve des TuS Geretsried an die Platzverhältnisse beim TSV Moorenweis gewöhnt und schenkte den Gastgebern noch sechs Tore ein. Allerdings mussten die Gäste bereits nach zehn Minuten einem Zwei-Tore-Rückstand hinterherlaufen. „Wenn man nett ist, kann man es darauf schieben, dass es unsere erste Einheit in diesem Winter auf Rasen war“, merkte TuS II-Trainer Lukas Haustein schmunzelnd an.

Er hatte seine Mannschaft in der Anfangsphase „lethargisch, nicht voll da“ erlebt. Das änderte sich mit dem Anschlusstreffer zum 1:2 durch Thomas Schnaderbeck in der 18. Minute. „Das ist schön, gut und wichtig für den Kopf, dass wir dann von Minute zu Minute besser geworden sind.“