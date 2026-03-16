Nach lethargischem Start gewöhnte sich die Reserve an die Platzverhältnisse. Thomas Schnaderbeck erzielte vier Tore beim Comeback auf Rasen.
Gut 20 Minuten war es eher ein Vorbereitungsspiel „zum Vergessen“. Dann hatte sich die Reserve des TuS Geretsried an die Platzverhältnisse beim TSV Moorenweis gewöhnt und schenkte den Gastgebern noch sechs Tore ein. Allerdings mussten die Gäste bereits nach zehn Minuten einem Zwei-Tore-Rückstand hinterherlaufen. „Wenn man nett ist, kann man es darauf schieben, dass es unsere erste Einheit in diesem Winter auf Rasen war“, merkte TuS II-Trainer Lukas Haustein schmunzelnd an.
Er hatte seine Mannschaft in der Anfangsphase „lethargisch, nicht voll da“ erlebt. Das änderte sich mit dem Anschlusstreffer zum 1:2 durch Thomas Schnaderbeck in der 18. Minute. „Das ist schön, gut und wichtig für den Kopf, dass wir dann von Minute zu Minute besser geworden sind.“
In der 25. Minute glich Schnaderbeck mit einem direkt verwandelten Freistoß zum 2:2 aus. Noch vor der Pause drehten die Gäste die Partie: TSV-Torhüter Andreas Pauker konnte einen Schuss von Schnaderbeck nicht festhalten, Korbinian Dosch staubte zur 3:2-Führung ab. Nach dem Seitenwechsel verpassten die Gastgeber bei zwei Gelegenheiten, ins Spiel zurückzukommen, beide Versuche gingen übers Tor. Besser machten es die Geretsrieder in Person von Niko Karpouzidis, denn sein Distanzschuss aus 20 Metern bedeutete das 4:2.
Die Schlusspunkte setzte Thomas Schnaderbeck mit seinem zweiten Doppelpack zum 5:2 (62.) und dem „wohl schönsten Tor des Spiels“ (Haustein): Im Alleingang ließ er die Gegenspieler reihenweise stehen und schoss zum 6:2 (68.) ein. Am Ende war somit auch der kritische Geretsrieder Coach versöhnt. „Jetzt wird es Zeit, dass es wieder ernst wird. Ich glaube, da haben alle Bock drauf“, sagt Lukas Haustein und lässt Vorfreude auf das Derby am kommenden Samstag beim SV Münsing anklingen.