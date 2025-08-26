TuS Geretsried: Heißer Kick und Punkteteilung

TuS Geretsried und FC SF Schwaig trennen sich nach spannenden 90 Minuten 1:1

Auf den ersehnten Sieg gegen den FC SF Schwaig muss der TuS Geretsried auch nach dem siebten Aufeinandertreffen warten. Aber die zwei Bayernliga-Aufsteiger boten im Nachholspiel am Dienstagabend vor 350 Zuschauern im Isarau-Stadion beste Unterhaltung – die in ein gerechtes 1:1 (1:1) mündete. Das schmeckte Gästetrainer Christian Donbeck deutlich weniger als TuS-Coach Daniel Dittmann. „Wir haben es in der ersten Halbzeit versäumt, zwei Tore zu machen. Dann hätten wir das Spiel auf unsere Seite ziehen können“, ärgert sich der FC-Trainer. „So müssen wir mit dem einen Punkt leben.“

Schwaig zunächst tonangebend und torgefährlich

Die Gäste waren in den ersten 45 Minuten tonangebend und torgefährlicher als die Hausherren. Nach vier Minuten ging Cedomir Radic im Geretsrieder Tor zum ersten Mal zu Boden, um einen Flachschuss zu entschärfen. Wenig später verschätzte sich der TuS-Torhüter beim Herauslaufen, doch Schwaigs Daniel Gaedke verfehlte das leere Tor. Bei der nächsten Schwaiger Offensive verzog Leon Roth aus halbrechter Position. Damit hatte es sich zunächst mit Großchancen für den FC, weil Dittmann seinem Team statt des gewohnten Angriffspressings einen massiven Abwehrriegel um den Strafraum verordnet hatte. „Wir haben in der ersten Halbzeit Zeit gebraucht, uns an unser System zu gewöhnen“, gestand der TuS-Coach. „So tief zu stehen, ist nicht unser Spiel.“

Freude währt nur zehn Minuten

Als die Eingewöhnungsphase nach rund 20 Minuten beendet war, entwickelten sich erste Torgelegenheiten. Den ersten Abschluss nach einer Ballstafette über gefühlt 20 Stationen trat Srdan Ivkovic noch in die Arme von FC-Torhüter Maximilian Huber. Der zweite Versuch nach fantastischem Diagonalball von Keita Kawai auf Sebastian Schrills, der für Ivkovic ablegte, verfehlte sein Ziel deutlich. Dann gelangte ein weiter Ball über die Schwaiger Abwehr in den Lauf von Ivkovic, der allein vor dem Tor cool blieb und die Gastgeber überraschend in Führung brachte. Die Freude währte zehn Minuten – dann schlich sich FC-Torjäger Raffael Ascher bei einer flachen Hereingabe von der rechten Seite am hinteren Pfosten in Position und trat den Ball zum 1:1 ins lange Eck.

Offener Schlagabtausch ohne Treffer

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams ihre Chancen ungenutzt ließen. Einen Ivkovic-Kracher (47.) lenkte Huber über die Latte, wenig später drehte der Keeper einen Ivkovic-Flachschuss aus 16 Metern um den Pfosten. „Da hätten wir das 2:1 machen können“, stellte Dittmann fest. Dass er letztlich die Einschätzung teilte, dass beide Teams mit dem 1:1 zufrieden nach Hause gehen können, lag daran, dass der FC noch für den einen oder anderen Herzkasperl auf der Tribüne sorgte: In der 81. Minute streifte der Ball nach einem Schuss von Vincent Sommer aus dem Rückraum den Außenpfosten des Geretsrieder Tores. Beim letzten Schwaiger Angriff parierte Radic reaktionsschnell einen Volley des eingewechselten Robert Rohrhirsch. Der nächste Knüller steht für den TuS am Freitagabend an, wenn der FC Pipinsried zu Gast ist.