Beim Debüt gleich maßgeblich am Sieg beteiligt: Der deutsch-griechische TuS-Neuzugang Alexander Bazdrigiannis (re.) erzwang einen Elfmeter für Geretsried. – Foto: Hans Lippert

TuS Geretsried gewinnt zweites Testspiel mit sieben Spielern aus der U23 Ergebnismäßig voll im Soll Verlinkte Inhalte Bayernliga Süd BZL Oberbayern Nord VfR Garching Geretsried

Zweites Testspiel, zweiter Sieg: 3:1 hieß es am Ende der Partie zwischen dem TuS Geretsried und dem VfR Garching – und das mit einem Kader, der durch sieben Spieler aus der U 23 aufgefüllt werden musste.

„Es geht in der Vorbereitung auch darum, die Belastung zu steuern, und da wir noch nicht über den vollen Kader verfügen, sind einige aus der zweiten Mannschaft zum Einsatz gekommen“, erklärt Daniel Dittmann. Der TuS-Coach muss in den ersten zwei Wochen der Vorbereitung noch auf etliche Spieler verzichten. Während der eine oder andere wegen Urlaub oder Arbeit gegen Garching verhinderte Spieler in den nächsten Trainingseinheiten wieder dazustößt, bereiten ein paar Verletzungen Sorgen. Belmin Idrizovic fällt mit einem Muskelfaserriss laut Dittmann voraussichtlich fünf Wochen aus. Kenan Numanovic klagt über Schmerzen im Fuß, deren Ursache noch nicht genau diagnostiziert werden konnte. Isni Redjepi hat seit dem ersten Training Probleme mit einem Oberschenkel.

Sein Debüt für den Bayernliga-Neuling gab hingegen Alexander Bazdrigiannis, der auch gleich maßgeblich am Zustandekommen des Geretsrieder Siegs beteiligt war: In der 40. Minute dribbelte der spielfreudige Deutsch-Grieche von der linken Angriffsseite in den Garchinger Strafraum, wo es zu einem Körperkontakt kam, der ausreichte, um einen Elfmeter zu ziehen. Den Strafstoß verwandelte Srdan Ivkovic zur 1:0-Führung. Nur zwei Minuten später war der Geretsrieder Torjäger bei einer Hereingabe von der rechten Seite erneut zur Stelle und beförderte den Ball zur 2:0-Pausenführung ins Netz. „Wir hatten sehr viel Fehlpässe in der ersten Halbzeit, das war sehr auffällig“, stellte Dittmann fest, dass Technik und Kopfarbeit bei hoher Beanspruchung noch nicht auf Bayernliganiveau sind. „Daran werden wir arbeiten müssen“, stellt der TuS-Trainer klar, dessen Team durch „einen Gegner, der richtig Gas gegeben hat und sehr aggressiv im Pressing war“, gut gefordert worden war.