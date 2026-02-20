TuS Geretsried feiert im Schneegestöber Schützenfest gegen 1. FC GAP

Ausgerutscht: Die Garmischer um Lukas Kunzendorf (li.) mussten sich im Testspiel beim TuS Geretsried um Thomas Puscher klar mit 3:9 geschlagen geben. – Foto: RST

So brachte Jonas Schrimpf den Landesligisten in der neunten Minute in Führung. Zwar glich Tyrone Prepeluh mit schöner Einzelleistung nach einer guten Viertelstunde zum 1:1 aus. Fünf Minuten später lagen die Hausherren erneut im Rückstand: Nach einem Abspielfehler von Torhüter Cedomir Radic landete der Ball bei Lukas Ende, der zum 2:1 für die Gäste ins leere Tor einschob. Mit dem 2:2-Ausgleich in der 26. Minute durch Taso Karpouzidis drehte sich die Partie, in der der Bayernligist mehr und mehr die Regie im Schneegestöber übernahm und dank eines Eigentors von Nicolai Bierling nach Flanke von Daniel Krebs mit einer 3:2-Führung in die Kabine ging.

Den widrigen Wetterbedingungen zum Trotz lieferten sich die Kontrahenten ein unterhaltsames Spiel, das am Ende in ein regelrechtes Schützenfest mündete: Mit 9:3 besiegte der TuS Geretsried in seinem dritten Vorbereitungsspiel den 1. FC Garmisch-Partenkirchen, der in den ersten 25 Minuten der Partie für einigen Unmut bei Daniel Dittmann sorgte. Dessen umformierte Abwehrreihe (Innenverteidiger Sebastian Rosina fällt mit einem doppelten Bänderriss im Sprunggelenk wochenlang aus) offenbarte in der Anfangsphase einige Unsicherheiten, die die Gäste gnadenlos ausnutzten.

Dort ergriff TuS-Coach Dittmann, wie er später erklärte, laut und deutlich das Wort, weil ihm einige Abläufe – nach hinten wie nach vorne – gar nicht gefallen hatten. Das änderte sich mit Beginn des zweiten Abschnitts grundlegend. Mit einem Doppelschlag bauten Adrian Hofherr per Kopfball (57.) und Tyrone Prepeluh (59.) binnen zwei Minuten den Vorsprung auf 5:2 aus. Den Gästen, die nur mit drei Ersatzleuten angereist waren, ging nach und nach die Luft aus. Im selben Maße legte die TuS-Offensive Tore nach: Das 6:2 markierte Daniel Krebs, der nach Fußabwehr von FC-Torhüter David Salcher den Abpraller abstaubte. Sebastian Schrills (76.) verwandelte seinen dritten Versuch zum 7:2. Torjäger Srdan Ivkovic, der auf dem schneebedeckten Kunstrasenplatz als Vorbereiter glänzte, erhöhte auf 8:2 (79.) und stellte nach der Ergebniskorrektur durch Partik Cerovecki zum 3:8 (81.) aus Garmischer Sicht in der 88. Minute den 9:3-Endstand her.

Mit einer Doppelchance für die Gastgeber endete die Partie: Zunächst verhinderte Salcher im Garmischer Tor mit einer weiteren starken Fußabwehr gegen Ivkovic ein zweistelliges Ergebnis, den Abpraller setzte der eingewechselte Keita Kawai krachend an den Pfosten. Dann war Schluss. Nach dem holprigen Start zog TuS-Coach Dittmann unter dem Strich ein positives Fazit: „Da war sehr viel Leidenschaft auf dem Platz. Wir haben viele Chancen herausgespielt, hatten viele Abschlüsse und waren bis zum Schluss hungrig.“