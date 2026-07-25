TuS Geretsried empfängt Pipinsried – „Sehr viel Qualität"

Die Adduktoren zwicken: Alexander Bazdrigiannis (am Ball, dahinter Srdan Ivkovic, Co-Trainer Sascha Hrnjaki, Coach Martin Grelics und Lukas Kellner) fehlt im ersten Bayernliga-Heimspiel des TuS gegen den FC Pipinsried. – Foto: Rudi Stallein

Der TuS Geretsried trifft am Samstag auf den FC Pipinsried. Der Gegner hatte sein Auftaktspiel trotz zweimaligen Rückstands noch gedreht – auch dank Ex-Profi Patrick Weihrauch. Doch Coach Martin Grelics ist zuversichtlich vor dem Heimdebüt: „Wir fühlen uns gut vorbereitet.“

Außer einem ausgeprägten Siegeswillen bescheinigt der Übungsleiter den Gästen „sehr viel Qualität, vor allem in der Offensive“. Der Klub aus dem Pfarrdorf nördlich von Dachau hatte vor Saisonbeginn einen massiven Umbruch im Kader vollzogen – neun Spieler verließen den Verein, neun neue kamen dazu. Darunter Patrick Weihrauch, der zuletzt beim FC Carl Zeiss Jena in der Regionalliga Nordost aktiv war und mit 32 Jahren den Altersdurchschnitt der ansonsten überwiegend noch recht jungen Neuzugänge hebt. Beim Auftakt gegen Heimstetten kam der Ex-Profi erst in der 62. Minute von der Bank – und erzielte 20 Minuten später den Siegtreffer. „Das zeigt die hohe Qualität im Kader“, stellt Grelics fest.

Unterschiedlicher hätten sie nicht in die Saison starten können: Während sich der TuS Geretsried zu Beginn seiner zweiten Bayernliga-Spielzeit bei Meister TSV 1860 München II eine 1:5-Niederlage einfing, feierte der FC Pipinsried einen 3:2-Heimsieg gegen SV Heimstetten und untermauerte gleich mal seine Aufstiegsambitionen. Dabei drehte das Team von Trainer Roman Langer trotz zweimaligen Rückstands die Partie. „Das zeugt von einer starken Moral“, zeigt sich TuS-Coach Martin Grelics beeindruckt vom FC, der an diesem Samstag im Isarau-Stadion (14.30 Uhr) gastiert.

Ob sich die Tatsache, dass sich in Person von Ex-Löwe Nico Karger (zu Landesligist SV Nord München-Lerchenau) ein anderer ehemaliger Profi aus Pipinsried verabschiedet hat, vorteilhaft für den TuS auswirkt, wird sich zeigen. Immerhin erzielte Karger in der vergangenen Saison alle Pipinsrieder Tore gegen Geretsried – zwei Elfmeter beim 2:0-Sieg im Isarau-Stadion und den Führungstreffer beim 1:1 in Pipinsried.

TuS Geretsried verlor zum Auftakt gegen den TSV 1860 München II

„Es ist für uns die nächste große Herausforderung, aber die nehmen wir an“, stellt Grelics klar. Mit ein bisschen Abstand und guten Leistungen in den jüngsten Übungseinheiten sieht er die Auftakt-Niederlage bei den Sechzigern aufgearbeitet. „Wir können das schon einordnen, wir wissen, gegen wen wir gespielt haben“, erklärt der TuS-Trainer. Deshalb habe er auch nicht eine „klassische 1:5-Stimmung“ bemerkt. Schließlich habe es „auch ein paar positive Dinge gegeben“, wie die Leistung in der ersten Halbzeit inklusive dem zwischenzeitigen Führungstreffer. „Allerdings haben wir auch deutlich gesehen, woran wir noch arbeiten müssen“, so Grelics. Das betrifft in erster Linie die Defensive, wo noch einige Detailarbeit warte. Was er nicht allein auf die Gegentore, die man an der Grünwalder Straße kassiert habe, bezogen wissen will. „Wir müssen insgesamt besser werden im Spiel gegen den Ball. Das wird der Schlüssel im Spiel gegen Pipinsried sein.“

Personell gibt es gegenüber dem Saisonstart nur eine Änderung: David Luburic, der zuletzt kurzfristig erkrankt war, steht wieder im Kader. Dafür schließen laut Grelics Probleme mit Hüftbeuger und Adduktoren einen Einsatz von Alexander Bazdrigiannis aus. Für ihn nimmt Fabio Pech auf der Wechselbank Platz. Insgesamt zeigt sich der Übungsleiter optimistisch: „Wir haben eine gute Trainingswoche gehabt. Wir fühlen uns gut vorbereitet.“