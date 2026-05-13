TuS geht mit 0:10 unter – Czyborra: „peinliche Vorstellung“

– Foto: Philipp Reichelt

Nur wenige Tage nach dem Überraschungssieg gegen den SC Twistringen folgt der Absturz: Der TuS Drakenburgkassiert beim TuS Sudweyhe eine deutliche 0:10-Niederlage.

Bereits in der Anfangsphase zeigte sich die klare Überlegenheit der Gastgeber. Joshua Brandhoff (4.), Leon Behrami(11.) und Tom Köppener (13.) sorgten innerhalb weniger Minuten für eine frühe 3:0-Führung. Noch vor der Pause erhöhte Sudweyhe durch Jason-Mark Traemann (27.), Niklas Behrens (30.) und Miká Pieper (31.) auf 6:0.

Der TuS Drakenburg hat im Abstiegskampf der Bezirksliga Hannover einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Beim TuS Sudweyhe geriet die Mannschaft früh ins Hintertreffen und verlor am Ende deutlich mit 0:10.

Auch nach dem Seitenwechsel fand Drakenburg keinen Zugriff auf die Partie. Pieper (54.), erneut Behrami (59.), Traemann (67.) und Aaron Micael Chouacha Djomatou (87.) schraubten das Ergebnis zweistellig in die Höhe.

Trainer Stefan Czyborra fand nach der Partie deutliche Worte. „Wir haben von der ersten bis zur letzten Minute überhaupt keinen Zugriff auf das Spiel bekommen“, sagte er. Seine Mannschaft sei „komplett überfordert“ gewesen und habe den Kunstrasen „überhaupt nicht angenommen“.

Besonders bitter: Nur wenige Tage zuvor hatte Drakenburg mit dem 3:2 gegen den SC Twistringen noch für eine Überraschung gesorgt. Umso größer war die Enttäuschung über den Auftritt in Sudweyhe. „Für mich ist es unbegreiflich, wie wir nach der Leistung gegen Twistringen, in der wir Mentalität und Willen gezeigt haben, uns dann so gegen Sudweyhe präsentieren können“, erklärte Czyborra.

Der Trainer sparte nicht mit Kritik. „Das, was wir dort gezeigt haben, war absolut inakzeptabel“, sagte er. „Wir haben uns ab der ersten Minute ergeben.“

In der Tabelle bleibt Drakenburg mit 25 Punkten auf Rang 13 und verpasst es, sich weiter von den Abstiegsrängen abzusetzen. Sudweyhe festigt dagegen mit nun 46 Punkten seinen Platz im oberen Mittelfeld.

Für Czyborra steht nun vor allem die Reaktion seiner Mannschaft im Mittelpunkt. „Es war eine peinliche Vorstellung und ein Sonntag zum Vergessen“, sagte der Trainer. Mit Blick auf das kommende Spiel gegen den TuS Leese fordert er Wiedergutmachung: „Ich bin gespannt, wer bereit ist, diese Schmach und diese Demütigung am Sonntag wieder vergessen zu machen.“

TuS Sudweyhe – TuS Drakenburg 10:0

TuS Sudweyhe: Jannik Theiß, Maximilian Wirth (67. Aaron Micael Chouacha Djomatou), Bastian Helms, Jason-Mark Traemann, Tom Köppener, Joshua Brandhoff, Maik Behrens, Leon Behrami, Niklas Behrens, Finn Kastens, Miká Pieper (60. Maximilian Golembski) - Trainer: Saimir Dikollari - Trainer: Jan Lehmkuhl

TuS Drakenburg: Pascal Draeger, Yannick Töpler (62. Saad Haso), Lucas Teichmann, Christian Rother, Jannik Reinert (57. Dennis Faust), Fynn Ole Eickhoff (45. Niklas Mann), Jarne Oldenstädt, Maximilian Kowalewski, Eric Sänger, Kevin Dalmann, Jonas Brede - Trainer: Tim Rehm - Trainer: Stefan Czyborra

Schiedsrichter: Dennis Remus

Tore: 1:0 Joshua Brandhoff (4.), 2:0 Leon Behrami (11.), 3:0 Tom Köppener (13.), 4:0 Jason-Mark Traemann (27.), 5:0 Niklas Behrens (30.), 6:0 Miká Pieper (31.), 7:0 Miká Pieper (54.), 8:0 Leon Behrami (59.), 9:0 Jason-Mark Traemann (67.), 10:0 Aaron Micael Chouacha Djomatou (87.)