TuS Garbsen will zurück in die Spur

Vor allem die jüngste Entwicklung gefällt Thomaschewski nicht. „Wenn man die Formkurve nimmt, die letzten drei Spiele 1:7 Tore, ist natürlich nicht der Anspruch, den wir als Verein und als Mannschaft haben.“ Ein klarer Ansatz ist formuliert: „Wir haben die letzten drei Spiele immer eine Halbzeit gut gespielt, aber nie ein volles Spiel. Und deswegen ist der Ansatz, ein komplettes Spiel vielleicht auch mal gut zu spielen. Dann gewinnt man nämlich auch.“

Das Hinspiel gewann Garbsen zwar mit 4:1, doch der Coach ordnet dieses Ergebnis ein: „In dem Spiel haben wir 4:1 gewonnen. Klares Ergebnis, hat sich aber nicht so klar gestaltet, war trotzdem ein enges Spiel.“ Entsprechend gewarnt geht sein Team in die Partie: „Deswegen sind wir da gewarnt, dass das ein harter Brocken wird.“

Trotz der tabellarischen Favoritenrolle erwartet der Trainer eine schwierige Aufgabe: „Uns erwartet natürlich ein Abstiegskandidat, der unten steht. Und gerade deswegen wird das eine richtig harte Nuss.“ Entscheidend sei die eigene Herangehensweise: „Wir müssen uns strecken, konzentrierter sein und Lösungen finden, um das Spiel zu gewinnen.“ Klar ist auch die Zielsetzung: „Wir spielen zu Hause und da ist unser Ziel definitiv drei Punkte.“

Auch beim SV 06 Lehrte ist die Ausgangslage eindeutig. Trainer Dennis Spiegel betont den Glauben seiner Mannschaft: „Rein rechnerisch ist noch alles möglich. Intern hat keiner das Gefühl, dass nichts mehr geht – im Gegenteil.“

Die Moral stimme: „Ich merke in jedem Training, dass ein Aufbäumen da ist, dass jeder will und jeder mitzieht.“ Gleichzeitig beschreibt Spiegel die schwierige Situation: „Wenn man unten drin steht, hat man oft auch Pech in vielen Spielsituationen. Da muss man sich durch harte Arbeit rauskämpfen.“

Trotz der klaren Außenseiterrolle reist Lehrte nicht chancenlos an. „Wir wissen, Garbsen ist eine absolute Top-Mannschaft mit einem klaren Spielkonzept. Aber wir sind überzeugt, dass der Knoten irgendwann platzt – warum nicht am Wochenende?“