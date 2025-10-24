TuS Garbsen will Wiedergutmachung gegen Davenstedt

Nach der 0:3-Niederlage beim Aufsteiger TuS Altwarmbüchen steht der TuS Garbsen am 14. Spieltag der Bezirksliga 2 Hannover unter Zugzwang. Am Samstag (15 Uhr) empfängt das Team von Trainer Daniel Thomaschewski den TuS Davenstedt – und will eine Reaktion zeigen.

„Zu Davenstedt kann ich tatsächlich nicht viel sagen“, gibt Thomaschewski offen zu. „Ich weiß nur aus der Vergangenheit, dass die immer mit sehr guten Spielern bestückt waren und dass das immer richtig schwere Spiele waren. Davon gehe ich auch diesmal aus.“ Der Gegner habe sich zwar personell etwas verändert, „aber trotzdem noch einen super Kern zusammen, also super Fußballer“.

Vor allem aber will der Garbsener Coach nach dem schwachen Auftritt der Vorwoche eine klare Leistungssteigerung sehen. „Wir müssen uns im Gegensatz zur letzten Woche, wo wir gegen Altwarmbüchen ganz klar verloren haben, verbessern. Es muss eine Kehrtwende her – so ein Spiel darf und wird hoffentlich nie wieder vorkommen“, sagt Thomaschewski. „Ich gehe davon aus, dass die Mannschaft das umsetzt.“

In der Tabelle liegt der TuS Garbsen mit 17 Punkten aus 12 Spielen auf Rang neun, während Davenstedt als Zwölfter mit 13 Zählern in Schlagdistanz ist. Trotz der jüngsten Formdelle formuliert Thomaschewski ein klares Ziel: „Unser Ziel morgen ist zu gewinnen – auch wenn Davenstedt ein starker Gegner ist.“