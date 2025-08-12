– Foto: Marcel Eichholz

TuS Garbsen will nach Auftakt-Punkt gegen Anderten nachlegen Vor Heimspiel gegen SV Sportfreunde Anderten 1922 setzt Trainer Thomaschewski auf volle Konzentration

TuS Garbsen ist mit einem 0:0-Unentschieden in die Saison gestartet und trifft am Dienstag im heimischen Stadion auf die SV Sportfreunde Anderten 1922. Trainer Daniel Thomaschewski zeigte sich vor dem Spiel gegen den Aufsteiger vorsichtig optimistisch, mahnte aber zugleich zur Wachsamkeit.

Heute, 19:00 Uhr TuS Garbsen TuS Garbsen SV Sportfreunde Anderten 1922 SF Anderten 19:00 PUSH „Wir sind jetzt mit einem Punkt gestartet. Zu null Gegentore, das ist schon mal in Ordnung“, erklärte Thomaschewski. „Jetzt wollen wir natürlich zu Hause nachlegen gegen Anderten.“ Dabei sei es wichtig, den Gegner nicht zu unterschätzen: „Es ist in meinen Augen verfälscht, dass sie zuletzt mit 0:4 gegen Döhren verloren haben. Beispielsweise haben sie im Pokal gegen Mühlenfeld gewonnen.“

Der Trainer weiß um die Stärken des Gegners: „Sie haben zwei ordentliche Spitzen, die für Furore sorgen. Da müssen wir hellwach sein.“ Er betonte, dass das Spiel keine leichte Aufgabe werde: „Wir werden es nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil Anderten ist nicht umsonst aufgestiegen und sie haben auch nicht umsonst gegen Mühlenfeld gewonnen.“ Thomaschewski fasste zusammen: „Gegen Döhren kann man natürlich auch verlieren, deswegen sehen wir das schon als harte Nuss. Aber wir werden unser Bestes geben, drei Punkte einzufahren.“