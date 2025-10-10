– Foto: Niedersachsen Döhren

TuS Garbsen will den Lauf fortsetzen Vor dem Heimspiel gegen den Aufsteiger TuS Kleefeld will der Bezirksligist aus Garbsen seine Serie ausbauen.

Nach fünf ungeschlagenen Spielen in Folge geht der TuS Garbsen mit viel Selbstvertrauen in den zwölften Spieltag der Bezirksliga 2 Hannover. Am Sonntag (15:00 Uhr) empfängt die Mannschaft von Trainer Daniel Thomaschewski den Aufsteiger TuS Kleefeld. Während Garbsen auf Rang acht liegt und zuletzt spielfrei war, steckt Kleefeld mit nur neun Punkten auf Platz 13 fest.

„Wir haben Kleefeld vor der Brust", sagt Thomaschewski. „Ich habe sie mir letzte Woche gegen 74 angesehen und war positiv überrascht. In der zweiten Halbzeit hatten sie gute Chancen – wir sind auf jeden Fall gewarnt." Trotz der klaren Tabellensituation will der TuS den Gegner keinesfalls unterschätzen. „Die Jungs aus Kleefeld können kicken, definitiv. Das wird ein richtig schweres Spiel", so der Coach weiter.

Garbsen konnte zuletzt beim 4:3-Erfolg bei der SG 74 Hannover überzeugen. Besonders Felix Beiser mit zwei Treffern und Niklas Preuß sowie Muhammed Akin Yalcinkaya sorgten für den wichtigen Auswärtssieg. Mit jetzt 16 Punkten hat sich das Team im oberen Mittelfeld festgesetzt. „Wir wollen unbequem sein für den Gegner, wie in den letzten Spielen auch“, betont Thomaschewski. „Meine Jungs sind fit, gut eingestellt, und wir wollen den positiven Spirit mitnehmen. Ziel ist ganz klar, dass die drei Punkte in Garbsen bleiben.“