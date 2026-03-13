TuS Garbsen vor schwierigem Auswärtsspiel in Krähenwinkel

– Foto: Niedersachsen Döhren

Am 23. Spieltag der Bezirksliga 2 Hannover ist der TuS Garbsen am Samstag um 15 Uhr beim TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II zu Gast. Beide Mannschaften trennten sich am vergangenen Spieltag jeweils mit einem Unentschieden und wollen nun wieder einen Dreier einfahren.

Wie eng die Begegnung werden kann, zeigte bereits das Hinspiel. Damals führte Garbsen zwischenzeitlich 3:1, ehe Krähenwinkel noch einmal auf 3:3 herankam. Erst spät entschied Garbsen die Partie mit 4:3 für sich. „Sie hören einfach nie auf zu spielen. Deshalb erwartet uns am Samstag definitiv ein schweres Spiel“, so Thomaschewski. Besonders den strukturierten Spielaufbau sowie die laufstarken Mittelfeldspieler des Gegners hebt der Garbsener Trainer hervor.

Garbsens Trainer Daniel Thomaschewski erwartet eine unangenehme Aufgabe. „Das ist eine unbequeme Mannschaft mit vielen jungen Spielern und einem guten Trainer. Die sind immer ordentlich eingestellt und geben sich in keinem Spiel auf.“

Personell kann Garbsen allerdings nicht aus dem Vollen schöpfen. „Wir haben einige angeschlagene Spieler. Trotzdem ist unser klares Ziel, das Spiel zu gewinnen“, erklärt Thomaschewski. Nach ordentlichen Auftritten gegen den SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II und zuletzt beim 1:1 gegen den TSV Stelingen soll nun der erste Sieg nach der Winterpause gelingen.

Auch auf Seiten von dem TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II ist die Motivation hoch. Trainer Marcel Pawlow spürt in seiner Mannschaft noch immer den Ärger über das verlorene Hinspiel. „Ich merke in den Stimmen der Mannschaft, dass sie das Gefühl haben, etwas gut zu machen nach dem 3:4. Wir sind damals nach einem Rückstand noch einmal auf 3:3 zurückgekommen und bekommen dann mit der letzten Aktion das 3:4.“

Zudem freuen sich die Gastgeber darauf, wieder auf der eigenen Anlage spielen zu können. In den vergangenen Wochen musste Krähenwinkel mehrfach ausweichen oder das Heimrecht tauschen. „Endlich wieder in den eigenen Kabinen und auf der eigenen Anlage zu sein – darauf freuen sich die Jungs“, sagt Pawlow.

In der Tabelle liegt Krähenwinkel/Kaltenweide II mit 36 Punkten auf Rang fünf, während Garbsen mit 30 Punkten Achter ist. Pawlow formuliert für seine Mannschaft ein klares Ziel: „Für uns geht es darum, zu Hause unsere Punkte einzufahren und möglichst wenige Heimspiele zu verlieren. Damit wollen wir am Samstag anfangen.“