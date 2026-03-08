TuS Garbsen vor intensivem Derby gegen Stelingen

– Foto: Rocco Bartsch

Am 22. Spieltag der Bezirksliga 2 Hannover empfängt der TuS Garbsen am Sonntag um 15 Uhr den TSV Stelingen. Die Gäste reisen als Tabellendritter mit Rückenwind an, während Garbsen nach der Niederlage beim Spitzenreiter eine Reaktion zeigen will.

Der TSV Stelingen reist mit viel Selbstvertrauen an. Zuletzt gewann die Mannschaft deutlich mit 5:1 gegen die SG 74 Hannover und steht mit 38 Punkten auf Rang drei der Tabelle. Thomaschewski sieht daher eine klare Herausforderung auf seine Mannschaft zukommen. „Stelingen kommt mit viel Euphorie, hat zuletzt zwei Siege in Folge eingefahren und wird uns mit Sicherheit hoch anlaufen und viel Druck machen. Darauf sind wir vorbereitet.“

Das Hinspiel endete 1:1. Schon damals war die Partie geprägt von hoher Intensität und vielen Zweikämpfen. Ähnliches erwartet Garbsens Trainer Daniel Thomaschewski auch diesmal. „Uns erwartet ein hochintensives Spiel. Beide Mannschaften werden nichts herschenken. Schon das Hinspiel war sehr dynamisch, wenig von spielerischen Elementen geprägt, dafür aber umso kampfbetonter – ein ähnliches Spiel erwarte ich auch diesmal.“

Garbsen musste sich am vergangenen Spieltag beim Spitzenreiter SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II mit 0:3 geschlagen geben, zeigte laut Trainer jedoch eine ordentliche Leistung. „Gegen Ramlingen haben wir ein gutes Spiel gemacht, lediglich die Chancenverwertung hat uns etwas im Weg gestanden. Wenn wir das besser nutzen, bin ich überzeugt, dass wir ein gutes Ergebnis erzielen können.“

Mit 29 Punkten aus 18 Spielen belegt der TuS Garbsen derzeit Rang acht und bewegt sich im gesicherten Mittelfeld der Liga. Ein Erfolg gegen den Tabellendritten könnte den Abstand nach oben verkürzen und gleichzeitig ein Zeichen nach der Niederlage beim Spitzenreiter setzen.