TuS Garbsen verpasst Sieg in Überzahl – Blaues Wunder jubelt spät

Der Sonntagnachmittag in Garbsen hatte eigentlich die perfekte Bühne für einen Heimsieg geboten. Der TuS führte gegen die SG Blaues Wunder Hannover bereits mit 3:1, spielte nach einer roten Karte der Gäste lange Zeit in Überzahl und schien die Partie vollständig im Griff zu haben. Doch in einer dramatischen Schlussphase gaben die Gastgeber den sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand – und mussten sich mit einem 3:3 begnügen.

Trainer Daniel Thomaschewski war nach dem Schlusspfiff sichtlich angefressen. „Wir hatten den Start nach Maß“, erklärte er. Schon nach zwei Minuten zappelte der Ball im Netz: Ein schneller Angriff über die rechte Seite, eine präzise Flanke von Manuel, und Emanuel vollendete eiskalt. „Besser kannst du eigentlich nicht ins Spiel kommen“, so Thomaschewski.

Doch die frühe Führung erwies sich nicht als Beruhigung, sondern eher als Stolperstein. „Durch einen Kommunikationsfehler beim 1:1 haben wir den Gegner eingeladen“, analysierte der TuS-Trainer. „Das Tor hätte man auf jeden Fall vermeiden können.“ Trotz des Ausgleichs kontrollierte Garbsen das Geschehen und ging mit einer knappen Führung in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel legte Garbsen nach und erhöhte auf 3:1. „Es war nicht einmal der Gedanke da, dass wir das Spiel noch aus der Hand geben“, betonte Thomaschewski. „Wir hatten alles im Griff, standen sicher, waren konzentriert. Das war eigentlich eine klare Sache.“

In dieser Phase wirkte Blaues Wunder geschlagen. Die Gäste mussten bereits in der ersten Halbzeit zweimal verletzungsbedingt wechseln, was Trainer Leon Erler später als „großen Einschnitt in die Statik unserer Mannschaft“ bezeichnete. „Nach zwei Minuten hinten zu liegen, dann zwei Stammkräfte zu verlieren – das war schon sehr bitter“, so Erler.

Die Wende durch Überheblichkeit und Überzahl

Doch anstatt die Führung souverän ins Ziel zu bringen, verlor Garbsen die Konzentration. „Irgendwo haben wir dann Oberwasser verloren, obwohl wir in Überzahl waren“, sagte Thomaschewski. „Unsere Blödheit wurde echt bestraft.“

Blaues Wunder witterte seine Chance. „Wir waren eigentlich schon tot“, gab Erler unumwunden zu. „Aber die Jungs haben nie aufgehört, an sich zu glauben. Wir haben über tiefe Bälle und Konter immer wieder Nadelstiche gesetzt.“ Das 3:2 war der Weckruf – und setzte neue Kräfte frei.

Drama in der Nachspielzeit

Als die Nachspielzeit bereits lief, schlug Blaues Wunder tatsächlich noch einmal zu. Ein schneller Vorstoß, eine Unachtsamkeit in der Garbsener Defensive, und der Ball zappelte zum 3:3 im Netz. Während die Gäste jubelnd zusammenliefen, stand Thomaschewski fassungslos an der Seitenlinie.

„Das ist eigentlich unverdient“, sagte er mit Blick auf den Punktverlust. „Aber durch ihren Kampf haben sie es sich am Ende verdient.“ Der Trainer wusste, dass seine Mannschaft die Partie aus der Hand gegeben hatte. „So etwas darf uns nicht passieren, wenn wir oben angreifen wollen.“

Ganz anders die Stimmung bei Erler. „Das fühlt sich wie ein Sieg an“, erklärte der Coach. „Unter den Bedingungen – frühes Gegentor, Verletzungen, Rote Karte – war das ein Spiel, das wir eigentlich nicht mehr drehen dürfen. Aber genau deswegen ist der Punkt so wichtig für die Moral.“

Unterschiedliche Lehren aus demselben Spiel

Während Garbsen nach dem dritten Spieltag mit vier Punkten im Tabellenmittelfeld hängt, schöpft Blaues Wunder Hoffnung. „Wir müssen uns qualitativ steigern, keine Frage“, räumte Erler ein. „Aber heute haben wir gezeigt, dass wir als Team zusammenstehen und uns nicht unterkriegen lassen.“

Für Thomaschewski dagegen war das Unentschieden eine Warnung. „Jetzt geht es gegen Döhren, da müssen wir Fehler abstellen“, forderte er. „Solche Spiele darfst du einfach nicht aus der Hand geben.“

Am Ende stand ein Ergebnis, das beide Trainer unterschiedlich einordneten: Für die einen ein verschenkter Sieg, für die anderen ein gefühlter Erfolg. Für die Zuschauer war es jedenfalls ein packendes Beispiel dafür, warum der Fußball so unberechenbar bleibt.