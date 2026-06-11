TuS Garbsen verabschiedet drei Leistungsträger zum Saisonende

Mit dem Abschluss der Saison 2025/26 steht beim TuS Garbsen nicht nur die sportliche Bilanz im Mittelpunkt, sondern auch der Abschied von drei Spielern, die in den vergangenen Monaten wichtige Rollen innerhalb der Mannschaft eingenommen haben. Bennet Busse, Jan Rhode und Yannick Hannuschke werden den Bezirksligisten verlassen und sich neuen sportlichen Herausforderungen widmen.
Der Verein würdigte die Verdienste des Trios und betonte insbesondere deren Bedeutung für das Mannschaftsgefüge und das Vereinsleben. Neben ihren Leistungen auf dem Platz hätten sich alle drei Spieler auch abseits des sportlichen Geschehens in die Gemeinschaft eingebracht.
Besonders schmerzhaft dürfte der Abgang von Jan Rhode sein. Der Offensivspieler gehörte in der abgelaufenen Spielzeit zu den treffsichersten Akteuren des Teams und erzielte in 31 Einsätzen beeindruckende 23 Tore. Damit hatte er maßgeblichen Anteil an der offensiven Durchschlagskraft der Garbsener.
Auch Bennet Busse hinterlässt sportlich eine Lücke. Der Angreifer kam in 19 Partien zum Einsatz und steuerte fünf Treffer bei. Trotz einer geringeren Anzahl an Einsätzen gehörte er regelmäßig zu den Optionen im Offensivbereich.
Mit Yannick Hannuschke verliert der TuS Garbsen zudem seinen Stammtorhüter. Der Schlussmann absolvierte 27 Spiele und war ein wichtiger Rückhalt für die Mannschaft. Seine Konstanz zwischen den Pfosten trug dazu bei, dass sich der Verein in der Bezirksliga etablieren konnte.
Der TuS Garbsen beendet die Saison auf dem siebten Tabellenplatz der Bezirksliga Hannover Staffel 2. Mit 50 Punkten aus 32 Spielen erreichte die Mannschaft eine solide Platzierung im gesicherten Mittelfeld und konnte die Spielzeit mit einer positiven Bilanz abschließen.
Mit den Abgängen von Busse, Rhode und Hannuschke verliert der Verein nicht nur sportliche Qualität, sondern auch drei Spieler, die das Gesicht der Mannschaft in der Saison 2025/26 mitgeprägt haben. Entsprechend dankbar blickt der TuS Garbsen auf die gemeinsame Zeit zurück und wünscht dem Trio für die Zukunft sowohl sportlich als auch privat alles Gute.