TuS Garbsen verabschiedet drei Leistungsträger zum Saisonende Busse, Rhode und Hanuschke verlassen den Bezirksligisten von FD · Heute, 14:06 Uhr · 0 Leser

– Foto: Niedersachsen Döhren

Mit dem Abschluss der Saison 2025/26 steht beim TuS Garbsen nicht nur die sportliche Bilanz im Mittelpunkt, sondern auch der Abschied von drei Spielern, die in den vergangenen Monaten wichtige Rollen innerhalb der Mannschaft eingenommen haben. Bennet Busse, Jan Rhode und Yannick Hannuschke werden den Bezirksligisten verlassen und sich neuen sportlichen Herausforderungen widmen.

Der Verein würdigte die Verdienste des Trios und betonte insbesondere deren Bedeutung für das Mannschaftsgefüge und das Vereinsleben. Neben ihren Leistungen auf dem Platz hätten sich alle drei Spieler auch abseits des sportlichen Geschehens in die Gemeinschaft eingebracht. Besonders schmerzhaft dürfte der Abgang von Jan Rhode sein. Der Offensivspieler gehörte in der abgelaufenen Spielzeit zu den treffsichersten Akteuren des Teams und erzielte in 31 Einsätzen beeindruckende 23 Tore. Damit hatte er maßgeblichen Anteil an der offensiven Durchschlagskraft der Garbsener.

Auch Bennet Busse hinterlässt sportlich eine Lücke. Der Angreifer kam in 19 Partien zum Einsatz und steuerte fünf Treffer bei. Trotz einer geringeren Anzahl an Einsätzen gehörte er regelmäßig zu den Optionen im Offensivbereich. Mit Yannick Hannuschke verliert der TuS Garbsen zudem seinen Stammtorhüter. Der Schlussmann absolvierte 27 Spiele und war ein wichtiger Rückhalt für die Mannschaft. Seine Konstanz zwischen den Pfosten trug dazu bei, dass sich der Verein in der Bezirksliga etablieren konnte.