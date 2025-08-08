– Foto: Marcel Eichholz

TuS Garbsen reist mit Wiedergutmachungswillen nach Burgdorf Trainer Daniel Thomaschewski fordert nach Pokalniederlage volle Konzentration und kämpferische Einstellung Verlinkte Inhalte BZL Hannover St. 2 TSV Burgdorf TuS Garbsen

Am Sonntag (15:00 Uhr) trifft der TuS Garbsen zum Saisonauftakt der Bezirksliga auf den TSV Burgdorf – nur wenige Wochen nach der unglücklichen 1:3-Niederlage im Pokal gegen denselben Gegner. Für Trainer Daniel Thomaschewski ist die Richtung klar: „Wir wollen definitiv gewinnen und mit einem guten Start in die Saison gehen. Wir haben auch einiges gutzumachen – auch für uns selbst.“



Die jüngste Pokalpartie gegen Burgdorf bezeichnet Thomaschewski als „verpatzte Generalprobe“. Zwar habe sein Team „genug Chancen gehabt, das Spiel zu gewinnen“, doch „individuelle Fehler“ hätten die Niederlage besiegelt. „Das müssen wir definitiv am Sonntag abstellen“, fordert der Coach. Thomaschewski erwartet ein Duell mit hoher Intensität: „Auf jeden Fall ein kampfbetontes Spiel – davon kann ich ganz stark ausgehen. Es war doch schon oft hitzig zwischen uns, aber immer noch fair.“ Burgdorf verfüge zudem „über zwei, drei richtig geile Fußballer“, die jederzeit gefährlich werden könnten. „Da ist auf jeden Fall Alarmstufe Rot“, warnt er. Der große Platz in Burgdorf dürfte eine besondere Herausforderung darstellen, will der TuS doch seine Stärken ausspielen: „Wir sind eine gute Fußballmannschaft, haben Tempo. Wir wollen unseren Stiefel durchspielen. Wie wir es genau angehen, das schauen wir dann am Sonntag.“ Für den TuS Garbsen geht es also nicht nur um einen gelungenen Auftakt, sondern auch um eine sportliche Revanche. „Wir wollen gut starten – das gleiche will Burgdorf natürlich auch. Deswegen wird das ein interessantes Spiel“, so Thomaschewski.