– Foto: Philipp Reichelt

TuS Garbsen meldet sich eindrucksvoll zurück

Nach dem Rückschlag in Altwarmbüchen zeigt das Team von Daniel Thomaschewski gegen Davenstedt eine starke Reaktion.

Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung hat der TuS Garbsen am 14. Spieltag der Bezirksliga 2 Hannover Wiedergutmachung betrieben. Eine Woche nach der ernüchternden 0:3-Niederlage beim Schlusslicht Altwarmbüchen besiegte die Mannschaft von Trainer Daniel Thomaschewski den TuS Davenstedt verdient mit 3:0.

Schon früh stellte Marcel Rack die Weichen auf Sieg, als er in der fünften Minute zur Führung traf. Nach der Pause sorgten Emmanuel Opoku Boamah (55.) und Jan Rohde (63.) mit einem Doppelschlag für klare Verhältnisse.

Sa., 25.10.2025, 15:00 Uhr
TuS Garbsen
TuS GarbsenTuS Garbsen
TuS Davenstedt
TuS DavenstedtDavenstedt
3
0
Abpfiff

„Wir haben eine richtige Reaktion gezeigt nach dem Altwarmbüchen-Spiel“, sagte Thomaschewski nach dem Abpfiff. „Wir haben verdient gewonnen und hätten nach 30 Minuten das Ergebnis klarer gestalten können.“ Zwar ließ Garbsen einige Chancen ungenutzt, kontrollierte die Partie jedoch über weite Strecken.

Der Coach gab aber auch zu, dass Davenstedt gefährlich blieb: „Ehrlicherweise muss man sagen, Davenstedt hat sich auch viele Chancen herausgespielt und hätte den ein oder anderen Elfmeter verdient gehabt. Aber am Ende war es ein verdienter Sieg – auch wenn Davenstedt das ein oder andere Tor ebenfalls verdient gehabt hätte.“

Mit dem Dreier rückt der TuS Garbsen in der Tabelle wieder auf Platz acht vor und liegt nun bei 20 Punkten. Davenstedt bleibt mit 13 Zählern im unteren Mittelfeld hängen.

TuS Garbsen – TuS Davenstedt 3:0
TuS Garbsen: Yannick Hanuschke, Mehmet Akcay (68. Fjon Böttcher), Tim Windhorn, Bennet Busse (77. Daniel Skowronek), Emmanuel Opoku Boamah (72. Yunus Emre Kelleci), Jan Rohde, Eray Aksoy, Felix Beiser, Manuel-Jose Varela, Muhammed Akin Yalcinkaya (87. Davut Durnagöl), Marcel Rack - Trainer: Daniel Tomaschewski
TuS Davenstedt: Robin Ebinger, Dennis Lattmann, Lukas Arnold, Philipp Iwan, Dominik Rokhlin (60. Mika Roos), Jasmin Sadikovic, Fatih Yildizadoymaz, Mustafa Ghadbouni (76. Tim Kloss), Fabian Pietler (72. Colin Galley), Dominik Biber, Louis-Moritz Albat (66. Niels Burmeister) - Trainer: Fatih Yildizadoymaz
Schiedsrichter: Joshua Just
Tore: 1:0 Marcel Rack (5.), 2:0 Emmanuel Opoku Boamah (55.), 3:0 Jan Rohde (63.)
