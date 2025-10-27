TuS Garbsen meldet sich eindrucksvoll zurück

Schon früh stellte Marcel Rack die Weichen auf Sieg, als er in der fünften Minute zur Führung traf. Nach der Pause sorgten Emmanuel Opoku Boamah (55.) und Jan Rohde (63.) mit einem Doppelschlag für klare Verhältnisse.

„Wir haben eine richtige Reaktion gezeigt nach dem Altwarmbüchen-Spiel“, sagte Thomaschewski nach dem Abpfiff. „Wir haben verdient gewonnen und hätten nach 30 Minuten das Ergebnis klarer gestalten können.“ Zwar ließ Garbsen einige Chancen ungenutzt, kontrollierte die Partie jedoch über weite Strecken.

Der Coach gab aber auch zu, dass Davenstedt gefährlich blieb: „Ehrlicherweise muss man sagen, Davenstedt hat sich auch viele Chancen herausgespielt und hätte den ein oder anderen Elfmeter verdient gehabt. Aber am Ende war es ein verdienter Sieg – auch wenn Davenstedt das ein oder andere Tor ebenfalls verdient gehabt hätte.“

Mit dem Dreier rückt der TuS Garbsen in der Tabelle wieder auf Platz acht vor und liegt nun bei 20 Punkten. Davenstedt bleibt mit 13 Zählern im unteren Mittelfeld hängen.