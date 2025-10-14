TuS Garbsen lässt Chancen ungenutzt

Der TuS Garbsen hat seine Serie in der Bezirksliga 2 Hannover fortgesetzt, musste sich im Heimspiel gegen den TuS Kleefeld jedoch mit einem torlosen Unentschieden begnügen. Trotz klarer Feldvorteile und zahlreicher Chancen blieb der Mannschaft von Trainer Daniel Thomaschewski der Lohn in Form von drei Punkten verwehrt.
„Wir haben sehr gut angefangen, die ersten 25 Minuten waren wirklich schöner Fußball“, sagte Thomaschewski nach dem Spiel. „Wir haben den Gegner vorne gepresst und uns zahlreiche Torchancen erspielt, um locker zwei, drei Tore zu erzielen.“ Tatsächlich dominierte Garbsen die Anfangsphase deutlich, verpasste es jedoch, die Überlegenheit in Zählbares umzumünzen.
Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spielverlauf. „Zweite Halbzeit ist letztendlich das gleiche Bild. Wir haben das Spiel gemacht, aber es war ein bisschen wilder. Trotzdem hatten wir Chancen, um als Sieger vom Platz zu gehen“, so der Coach.
Die Gäste aus Kleefeld blieben über Konter gefährlich und setzten „immer mal wieder gute Nadelstiche“, wie Thomaschewski betonte. In der Schlussphase hätten beide Teams das Spiel für sich entscheiden können, doch am Ende blieb es beim 0:0. „Unter dem Strich 0:0 – wir sind ungeschlagen, aber drei Punkte hätten wir schon echt verdient gehabt“, bilanzierte der Trainer.
Mit dem Unentschieden bleibt der TuS Garbsen auch im sechsten Spiel in Folge ohne Niederlage und steht nun mit 17 Punkten auf Rang sieben. Der Aufsteiger aus Kleefeld verweilt nach dem Punktgewinn auf Platz dreizehn der Tabelle.
TuS Garbsen – TuS Kleefeld 0:0
TuS Garbsen: Yannick Hanuschke, Mehmet Akcay (80. Devin Wutke), Tim Windhorn, Niklas Preuß, Robin Oltmann, Emmanuel Opoku Boamah (73. Yunus Emre Kelleci), Jan Rohde, Eray Aksoy (63. Davut Durnagöl), Felix Beiser (61. Marius Brückner), Muhammed Akin Yalcinkaya, Marcel Rack - Trainer: Daniel Tomaschewski
TuS Kleefeld: Felix Schlüter, Raphael Schütte, Noah Djürken (74. Gent Heinsch), Aaron Buhrow, Erwin Podrimaj (80. Simon Schmoch), Kian Seyfi, Lukas Hoppe, Christopher Hayduk, Marcel Hayduk, Marc Schwabbauer (68. Maxmilian Hoffmann), Jonas Jaeger - Trainer: Maik Seizinger
Schiedsrichter: Nick Scherl
Tore: Fehlanzeige