TuS Garbsen lässt Chancen ungenutzt

Der TuS Garbsen hat seine Serie in der Bezirksliga 2 Hannover fortgesetzt, musste sich im Heimspiel gegen den TuS Kleefeld jedoch mit einem torlosen Unentschieden begnügen. Trotz klarer Feldvorteile und zahlreicher Chancen blieb der Mannschaft von Trainer Daniel Thomaschewski der Lohn in Form von drei Punkten verwehrt.

„Wir haben sehr gut angefangen, die ersten 25 Minuten waren wirklich schöner Fußball“, sagte Thomaschewski nach dem Spiel. „Wir haben den Gegner vorne gepresst und uns zahlreiche Torchancen erspielt, um locker zwei, drei Tore zu erzielen.“ Tatsächlich dominierte Garbsen die Anfangsphase deutlich, verpasste es jedoch, die Überlegenheit in Zählbares umzumünzen.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spielverlauf. „Zweite Halbzeit ist letztendlich das gleiche Bild. Wir haben das Spiel gemacht, aber es war ein bisschen wilder. Trotzdem hatten wir Chancen, um als Sieger vom Platz zu gehen“, so der Coach.